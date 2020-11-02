  • 28°C
香港時間 : 20201102日 (一) 14:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 螞蟻上市 國泰股價 抽新股 騰訊 小米 中芯股價 滙豐股價 領展 ETF 內銀股

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【英國疫情】疫情下難搵工 近千人爭做最低時薪侍應

環球社會熱點 13:43 2020/11/02

分享：

英國曼徹斯特一間餐廳早前出招聘廣告，以最低時薪聘請侍應，竟獲接近一千人申請。

英國的新冠肺炎疫情持續多時，大量企業因應疫情宣布裁員，英國的失業情況仍在惡化。英國曼徹斯特一間餐廳早前出招聘廣告，以最低時薪聘請侍應，竟獲接近一千人申請。不少求職者本身從事餐飲及招待業，部分人因為疫情已失業半年仍未找到工作。

【英國疫情】英格蘭封城4周 高文浩：措施有可能延長 【下一頁】

【英國疫情】英格蘭封城 民眾排長龍搶廁紙（多圖）【下一頁】

英國《衛報》報道，曼徹斯特市中心一間秘魯菜餐廳「Peru Perdu」，在英國政府的資助外出用膳計劃推出後生意有改善。餐廳早前刊登招聘廣告，以最低時薪8.72英鎊（約88港元）聘請侍應。

招聘廣告刊登四天內，已有320人申請職位，截止時已有947人申請職位。招聘廣告顧問鄧恩（Abi Dunn）指出，同類職位通常只會有20至30人申請，對近千人爭奪職位感到驚訝，表示這反映不少從事餐飲業人士正面臨的現狀。

其中一名申請者傑克（Jake）失業前於一間高級酒店任職經理，雖然擁有學位及10年的工作經驗，求職路卻同樣艱難。他表示銀行戶口剩下的錢，只足夠他再交一個半月的租金。

另一名求職者為51歲的約翰（John），他與丈夫過往任職查票員，在今年3月同時失業。兩人自失業以來已申請接近2,000個職位，幾乎已用盡積蓄，形容情況令人沮喪。

【英國疫情】威廉王子據報4月曾確診 一度呼吸困難 【下一頁】

【英國疫情】資助外出食飯累事 研究指顯著推升確診 【下一頁】

據悉，餐廳在947名申請者中已篩選出2人。但餐廳作出最終決定前，英國首相約翰遜（Boris Johnson）卻宣布因應疫情惡化，要求所有酒吧及餐廳只可提供外賣服務，並要在每晚10點關門。餐廳因而擱置招聘計劃，沒有聘請任何人。

英國有電視台於廣告刊登6周後，與該職位的所有申請者聯絡，發現在有答覆的申請者當中，有80%的人仍然失業。

責任編輯：鄭錦玲

相關文章

【英國疫情】威廉王子據報4月曾確診 一度呼吸困難
今日
【英國疫情】威廉王子據報4月曾確診 一度呼吸困難
【英國疫情】英格蘭封城4周 高文浩：措施有可能延長
今日
【英國疫情】英格蘭封城4周 高文浩：措施有可能延長
【英國疫情】英格蘭封城 民眾排長龍搶廁紙（多圖）
今日
【英國疫情】英格蘭封城 民眾排長龍搶廁紙（多圖）
【英國疫情】英格蘭全面封城四星期 周四起實施
2020/11/01
【英國疫情】英格蘭全面封城四星期 周四起實施
【英國疫情】資助外出食飯累事 研究指顯著推升確診
2020/10/30
【英國疫情】資助外出食飯累事 研究指顯著推升確診
傳染病 疫情 失業 侍應 餐廳 英國 曼徹斯特 冠狀病毒 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

上一篇文章

【菲律賓打風】「天鵝」橫掃菲律賓中部16死 今年最強颱風

下一篇文章

【歐洲第二波疫情】西班牙殯儀館檔期爆滿 急聘人手應付需求
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【萬聖節】美國當晚出現「藍月亮」 76年來首次
【萬聖節】美國當晚出現「藍月亮」 76年來首次
【英國疫情】英格蘭封城 民眾排長龍搶廁紙（多圖）
【英國疫情】英格蘭封城 民眾排長龍搶廁紙（多圖）
【新冠藥物】禮來抗病毒藥缺乏療效 宣告終止藥物測試
【新冠藥物】禮來抗病毒藥缺乏療效 宣告終止藥物測試
新型冠狀肺炎全球疫情（11月02日 時間14:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（11月02日 時間14:00）
【英國疫情】周三料全國封城 禁止不必要外出 餐廳停業
【英國疫情】周三料全國封城 禁止不必要外出 餐廳停業
【美國大選】民調指3成黑人撐特朗普 較上屆急增3倍
【美國大選】民調指3成黑人撐特朗普 較上屆急增3倍