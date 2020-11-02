【英國疫情】疫情下難搵工 近千人爭做最低時薪侍應

▲ 英國曼徹斯特一間餐廳早前出招聘廣告，以最低時薪聘請侍應，竟獲接近一千人申請。

英國的新冠肺炎疫情持續多時，大量企業因應疫情宣布裁員，英國的失業情況仍在惡化。英國曼徹斯特一間餐廳早前出招聘廣告，以最低時薪聘請侍應，竟獲接近一千人申請。不少求職者本身從事餐飲及招待業，部分人因為疫情已失業半年仍未找到工作。

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英國《衛報》報道，曼徹斯特市中心一間秘魯菜餐廳「Peru Perdu」，在英國政府的資助外出用膳計劃推出後生意有改善。餐廳早前刊登招聘廣告，以最低時薪8.72英鎊（約88港元）聘請侍應。

招聘廣告刊登四天內，已有320人申請職位，截止時已有947人申請職位。招聘廣告顧問鄧恩（Abi Dunn）指出，同類職位通常只會有20至30人申請，對近千人爭奪職位感到驚訝，表示這反映不少從事餐飲業人士正面臨的現狀。

其中一名申請者傑克（Jake）失業前於一間高級酒店任職經理，雖然擁有學位及10年的工作經驗，求職路卻同樣艱難。他表示銀行戶口剩下的錢，只足夠他再交一個半月的租金。

另一名求職者為51歲的約翰（John），他與丈夫過往任職查票員，在今年3月同時失業。兩人自失業以來已申請接近2,000個職位，幾乎已用盡積蓄，形容情況令人沮喪。

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據悉，餐廳在947名申請者中已篩選出2人。但餐廳作出最終決定前，英國首相約翰遜（Boris Johnson）卻宣布因應疫情惡化，要求所有酒吧及餐廳只可提供外賣服務，並要在每晚10點關門。餐廳因而擱置招聘計劃，沒有聘請任何人。

英國有電視台於廣告刊登6周後，與該職位的所有申請者聯絡，發現在有答覆的申請者當中，有80%的人仍然失業。

責任編輯：鄭錦玲