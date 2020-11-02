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【滙豐控股5】滙豐擬從法國除牌 料不影響歐洲業務運作

股樓投資 13:44 2020/11/02

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一直在全球多個地區上市的滙豐（00005）公布，計劃向法國巴黎泛歐交易所（Euronext Paris ）提交退市申請。匯控表示，退市是考慮股份交易量、公司成本及行政要求後作出決定，強調不會影響其在法國或歐洲的日常業務，亦不會影響在港交所、倫敦交易所、紐約交易所及百慕達交易所的上市。滙豐今日造好, 截至1時半報32.65元, 上升1.9%。

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除了退市, 滙豐近期亦傳著手縮減當地業務, 9月時已傳出, 將出售法國零售銀行業務　作價僅為象徵式1歐元。不久亦傳出, 將在英國商業銀行部門裁減最多300人。

而較早前公布的第三季業績中, 滙豐歐洲區轉虧為盈，錄得稅前利潤8400萬元美元，去年同期蝕4.24億美元。

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撰文 : 李尚毅

滙豐控股（00005） 經濟

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