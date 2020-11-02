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【歐洲第二波疫情】西班牙殯儀館檔期爆滿 急聘人手應付需求

環球社會熱點 13:34 2020/11/02

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西班牙殯儀館表示將增聘人手，以應付未來飆升的死亡人數。

歐洲第二波新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情嚴峻，隨著確診和死亡人數節節上升，多個國家先後實施防疫措施。西班牙早前通過延長全國緊急狀態直至明年5月。當地有殯儀館表示將增聘人手，以應付未來飆升的死亡人數。

法新社報道，馬德里（Madrid）一家殯儀館表示，將需要增聘15-20人，以應付逐漸飆升的死亡人數。當地衛生部門公布，周五（10月30日）錄得239人死亡。

剛過去的周日（1日）是諸聖節（All Saints Day）。按傳統，當天信徒會做禮拜，拜祭已故親友等，料有不少確診個案與節日聚會有關。

西班牙延長緊急狀態至明年5月【下一頁】

自疫情爆發至今，西班牙至今錄得110萬宗確診個案和35800人死亡。隨著疫情反彈，西班牙國會周四（29日）通過延長全國緊急狀態直至明年5月。

參考3月份爆發首波疫情的經驗，殯儀館需求增加，當時葬禮要推遲約一周，火葬要在數百英里之外的城市進行。

歐洲多國確診數字飆升，多國陸續實施防疫措施。法國自周五（10月23日）午夜起擴大宵禁範圍，最少會持續六星期，共有4,600萬名民眾受影響，佔法國約三分之二的人口。上周六（10月31日），奧地利、葡萄牙宣布實施新的防疫措施。

默克爾擬關閉全國餐廳酒吧 最快下周三生效【下一頁】

責任編輯：葉芷樺

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