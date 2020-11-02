【BNO移民】英格蘭封城4星期　零售商錯失聖誕前夕旺季、損640億生意

新冠肺炎疫情至今尚未平復，英格蘭由本月5日起封城4星期至12月初，甚至有機會再延長。據外電報道，新一輪封城措施或威脅到價值數十億英磅的聖誕節貿易。

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未來2個月正式踏入傳統年尾的消費旺季，是零售商戶最賺錢的時候，但現時受限於封城措施，不得不暫時休業。在聖誕節前的數個星期，將會是民眾消費的高峰期。據報道指，消費者通常會在食品以外的商品上花費約500億英鎊，例如向朋友和家人贈送衣服，玩具等。不過，封城措施將迫使大約363,000間門店關閉。

消費人數下跌80%

由於在封城期間，消費者只能外出購買必需品，故現時估計期間的消費人數將會下跌80%。負責追踪購物人數的Springboard續指，此意味零售商將錯過「聖誕節交易的重要幾週，包括黑色星期五。」

售賣非必需品的零售商店關閉，等於每週失去16億英鎊的銷售額。英國零售協會（BRC）表示，節日期間未能如常做生意，將會影響「成千上萬的商店和成千上萬個工作崗位」。

有學者亦警告，新一輪封城對英國零售行業構成嚴重打擊，特別是對於小型零售商，節日期間的利潤將決定他們是否在新一年繼續營運。

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責任編輯：葉泳珊