【區塊鏈】習近平提區塊鏈一年　IDC﹕中國區塊鏈支出年均增51%

▲ 調研機構IDC預測，在2024年，中國區塊鏈市場整體支出規模將達到22.8億美元。

調研機構IDC發布新一期《IDC全球區塊鏈支出指南》（Worldwide Blockchain Spending Guide），預測到2024年，中國區塊鏈市場整體支出規模將達到22.8億美元 （約176億港元） ，料年複合增長率將高達51%。

報告表示，從應用場景來看，儘管目前全球區塊鏈和分布式賬本（DLT）市場規模仍然很小，但使用相關技術的案例正在穩定增長。今年在疫情之下，新冠肺炎雖影響了企業在區塊鏈的支出，但IDC分析，由於疫情暴露出全球供應鏈、食品供應、石油和天然氣生產及金融服務等領域的脆弱性，因此預計區塊鏈技術應用將在上述領域中受到重視，為區塊鏈技術發展提供進一步的發展動力。

政策方面，IDC指，國家主席習近平在上年10月發表講話時，提到中國要把區塊鏈「作為核心技術自主創新」，區塊鏈被提升到國家戰略發展層面，隨後國家發改委義次將區塊鏈列入新型基礎設施的範圍，為未來區塊鏈市場發展帶來機遇。

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IDC中國助理研究總監王軍民表示，現在有不少企業已經將區塊鏈項目投入全面生產。以通用電氣 （GE）為例，該公司正利用區塊鏈技術和DLT改造內部計費系統，提高公司內部運營的效率。王軍民亦指，現時市場正興起BaaS （區塊鏈即服務）趨勢，由區塊鏈應用開發者提供幫助用戶創建、管理和維護企業級區塊鏈網絡的服務平台，降低開發及使用區塊鏈技術的成本。

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編輯﹕賴奕羚