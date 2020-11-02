人行易綱：數碼人民幣至今錄逾400萬宗交易 涉20億人幣

▲ 數碼人民幣已於4個城市試行

人民銀行行長易綱表示，數碼人民幣已完成基建，並已於4個城市試行，至今錄得超過400萬宗交易，涉及20億元人民幣。他認為，數碼人民幣是現金的補充，未來一段長時間現金及數碼人民幣會共同出現，又指數碼人民幣現時仍屬早期，未來仍有非常複雜的監管及法律問題要處理。

他續指，疫情改變社會習慣，由過往的臉對臉活動變成非接觸式交流，而銀行亦調整業務策略，包括加強網上銀行、銀行家轉於網上見客等。人行樂見客戶可更方便享用行服務，但如果令過程變得更安全是人行要考慮的事。

電子支付於荷蘭甚為普及，荷蘭中央銀行主席Klaas Knot亦指，荷蘭現金使用比例近年下降了不少，而疫情期間不少公司都要求客人以電子方式形式付款。被問到在推行數碼貨幣時有何考慮，Knot稱這要從歐盟的層面研究，不過他亦強調，央行無意取代銀行提供信貸及流通貨幣的能力。

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記者：謝智聰