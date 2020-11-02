  • 29°C
香港時間 : 20201102日 (一) 13:37
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 螞蟻上市 國泰股價 抽新股 騰訊 小米 中芯股價 滙豐股價 領展 ETF 內銀股

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

人行易綱：數碼人民幣至今錄逾400萬宗交易 涉20億人幣

宏觀解讀 13:24 2020/11/02

分享：

數碼人民幣已於4個城市試行

人民銀行行長易綱表示，數碼人民幣已完成基建，並已於4個城市試行，至今錄得超過400萬宗交易，涉及20億元人民幣。他認為，數碼人民幣是現金的補充，未來一段長時間現金及數碼人民幣會共同出現，又指數碼人民幣現時仍屬早期，未來仍有非常複雜的監管及法律問題要處理。

他續指，疫情改變社會習慣，由過往的臉對臉活動變成非接觸式交流，而銀行亦調整業務策略，包括加強網上銀行、銀行家轉於網上見客等。人行樂見客戶可更方便享用行服務，但如果令過程變得更安全是人行要考慮的事。

電子支付於荷蘭甚為普及，荷蘭中央銀行主席Klaas Knot亦指，荷蘭現金使用比例近年下降了不少，而疫情期間不少公司都要求客人以電子方式形式付款。被問到在推行數碼貨幣時有何考慮，Knot稱這要從歐盟的層面研究，不過他亦強調，央行無意取代銀行提供信貸及流通貨幣的能力。

相關文章：

【華為Mate 40】Mate 40中國版正式發布　支援數字人民幣　余承東︰預訂反應佳面臨缺貨

【螞蟻IPO上市】螞蟻集團CEO：數字人民幣不同電子支付工具 對螞蟻是正向增量

【懶人福音】BCT助你整合MPF帳戶，立即申請賺基金單位回贈 https：//bit.ly/34gD1t5

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！https：//bit.ly/2GhIwht

記者：謝智聰

人民幣 銀行 易綱 電子支付 數碼貨幣 中國人民銀行

上一篇文章

【港股市況】恒生指數午後初段升約200點　金融股、汽車股造好（不斷更新）

下一篇文章

【FinTech Week】許正宇：港府研強制發牌管虛擬資產平台　「拍住上」資助金融科技　
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【陸金所上市】陸金所「8折」上市　香港神秘富豪賺78億成大贏家
【陸金所上市】陸金所「8折」上市　香港神秘富豪賺78億成大贏家
【螞蟻上市】螞蟻每升1成　阿里巴巴股價可升多少？
【螞蟻上市】螞蟻每升1成　阿里巴巴股價可升多少？
【螞蟻IPO上市】螞蟻集團IPO獲155萬人認購、人人有份機會高？　投資界料6688認購人數勁過工行、農夫山泉
【螞蟻IPO上市】螞蟻集團IPO獲155萬人認購、人人有份機會高？　投資界料6688認購人數勁過工行、農夫山泉
【百佳抽獎】百佳「誠心賞你」大抽獎得獎者今起領獎　第二批抽獎結果11月3日起短訊通知
【百佳抽獎】百佳「誠心賞你」大抽獎得獎者今起領獎　第二批抽獎結果11月3日起短訊通知
【港元定期存款】半年港元息最高1.2厘　3中小行鬥加短存硬撼iBond
【港元定期存款】半年港元息最高1.2厘　3中小行鬥加短存硬撼iBond
【颱風消息】雙颱風天鵝、艾莎尼先後迫近本港　螞蟻集團掛牌不受影響？
【颱風消息】雙颱風天鵝、艾莎尼先後迫近本港　螞蟻集團掛牌不受影響？