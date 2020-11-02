【iPhone 12】蘋果疑增iPhone 12限制　尋第三方維修相機以後或無法使用

▲ 近日電子產品拆解網站iFixit的技術人員發現，iPhone 12更換相機後，必須要透過蘋果雲端服務的授權，才可以正常運作。

iPhone 12用家請注意！過往不少iPhone用戶都會在手機出現問題時，尋找第三方維修人員協助更換，惟蘋果近年開始降低第三方維修的彈性。近日電子產品拆解網站的技術人員發現，iPhone 12更換相機後，必須要透過蘋果雲端服務的授權，才可以正常運作。即若用戶需要維修iPhone 12鏡頭，必須在蘋果指定的授權維修店進行。

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電子產品拆解網站iFixit日前進行iPhone 12測試。他們嘗試更換iPhone 12鏡頭，其後發現一旦更換鏡頭，便需要使用蘋果的特製雲端設定工具啟用，否則就會出現鏡頭無法切換、或在特定模式下無法開啟使用相機的情況。

iFixit指出，過去蘋果也曾經透過針對特定的零件更換，如Touch ID及Face ID，加入必須要藉由蘋果專屬的雲端系統文件才可以授權的限制。而手機屏幕及相機是手機維修時最常更換的零件，現時蘋果為手機加上維修限制，會讓未經認證的技術人員難以為iPhone進行維修。

不過，iFixit其後嘗試為iPhone 12 Pro進行同類測試，卻發現iPhone 12 Pro更換相機後，未有出現任何問題。iFixit表示，暫未清楚是iPhone 12 Pro不受限制、抑或是蘋果暫未將iPhone 12 Pro 加入限制的行列。

外國科技網站The Verge引述蘋果一份聲明提到，蘋果未有回答關於iPhone 12相機的兼容性問題，僅表示公司致力於為客戶提供更多的選擇和地點，以便進行安全可靠的維修。

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責任編輯：曾曉汶