  • 29°C
香港時間 : 20201102日 (一) 13:37
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 螞蟻上市 國泰股價 抽新股 騰訊 小米 中芯股價 滙豐股價 領展 ETF 內銀股

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【雙11】「天貓雙11」展開促銷　百品牌破1億人民幣成交額

商業 13:15 2020/11/02

分享：

新冠肺炎疫情下，消費者更傾向於網購。「天貓雙11」首輪售賣期正式展開，開賣不到兩小時便達成100個品牌突破1億元人民幣成交額。

【雙十一網購】96%內地受訪者將趁雙十一購物　銷售額料有力再上

今年「天貓雙11」將有超過25萬品牌提供1,400萬款折扣商品，規模為歷屆活動之最。《阿里足跡》指出，活動啟動僅1分鐘，Adidas的成交額達1億，隨後Nike及多個國貨品牌的成交額也相繼破億。而截至11月1日凌晨1時51分，Apple、Estée Lauder、Lancôme、L’oreal、小米、美的、海爾、華為等100個品牌成交額也突破1億元。

美妝產品最受歡迎

其中，美妝品牌和3C家電品牌的成績較為突出。美妝用品更佔據10大商品銷售排行榜的大半，Shiseido、Freeplus、IPSA等品牌旗下多款商品，開場不久即告斷貨。其他美妝品牌的銷售走勢亦見凌厲，南韓Whoo后的護膚套裝，以及日本YA-MAN和以色列Tripollar的家居護膚套裝，在開售首小時一度打入10大銷售排行榜。

集團指，今年天貓雙11的物流網絡大幅加速，在菜鳥網絡預先調動物流安排下，消費者於凌晨付尾款，翌日早上即可收到快遞到貨的通知。而在疫情下，今年活動更首度為消費者帶來了「雙」重時段，售賣期除了11月11日之外，還新增了11月1至3日，既可為商家帶來更大商機，也可提升消費者購物的樂趣。

【網購商機】HKT推綜合網上購物平台Club Shopping　逾2000品牌登陸iPhone 12都有得賣

責任編輯： 蘇穎琪

相關文章

【天貓雙11】「淘寶電視台」周六開台　50小時廣東話直播、每15分鐘送獎賞
2020/10/28
【天貓雙11】「淘寶電視台」周六開台　50小時廣東話直播、每15分鐘送獎賞
【阿里巴巴】阿里旗下物流備戰淘寶雙11　「菜鳥網絡」推出五大保證
2020/10/21
【阿里巴巴】阿里旗下物流備戰淘寶雙11　「菜鳥網絡」推出五大保證
【淘寶雙11】淘寶雙11將至　淘寶台灣年尾停止交易
2020/10/15
【淘寶雙11】淘寶雙11將至　淘寶台灣年尾停止交易
家電 美妝 疫情 商品 人民幣 銷售 阿里巴巴 Apple 小米 Nike

下一篇文章

【航空公司自救】全日空強化貨運業務　今起與樂桃航空聯運貨物
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【西九龍中心】 蘋果商場月租低至2,200元　哪些行業租舖內可享特別優惠？
【西九龍中心】 蘋果商場月租低至2,200元　哪些行業租舖內可享特別優惠？
【麥當勞】麥當勞10月30日起推「奶茶新地系列」　黑糖珍珠奶茶新地優惠價$6.5
【麥當勞】麥當勞10月30日起推「奶茶新地系列」　黑糖珍珠奶茶新地優惠價$6.5
【香港製造】港口罩廠叫停口罩輸美　美國買家不要「中國製造」包裝
【香港製造】港口罩廠叫停口罩輸美　美國買家不要「中國製造」包裝
【百事新品】百事可樂無糖Pepsi Black登場　超市售21.5元4罐
【百事新品】百事可樂無糖Pepsi Black登場　超市售21.5元4罐
【天貓雙11】「淘寶電視台」周六開台　50小時廣東話直播、每15分鐘送獎賞
【天貓雙11】「淘寶電視台」周六開台　50小時廣東話直播、每15分鐘送獎賞
【麥當勞優惠】麥當勞1元大汽水回歸　15元買火腿扒芝蛋飽配汽水
【麥當勞優惠】麥當勞1元大汽水回歸　15元買火腿扒芝蛋飽配汽水