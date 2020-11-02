【雙11】「天貓雙11」展開促銷　百品牌破1億人民幣成交額

新冠肺炎疫情下，消費者更傾向於網購。「天貓雙11」首輪售賣期正式展開，開賣不到兩小時便達成100個品牌突破1億元人民幣成交額。

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今年「天貓雙11」將有超過25萬品牌提供1,400萬款折扣商品，規模為歷屆活動之最。《阿里足跡》指出，活動啟動僅1分鐘，Adidas的成交額達1億，隨後Nike及多個國貨品牌的成交額也相繼破億。而截至11月1日凌晨1時51分，Apple、Estée Lauder、Lancôme、L’oreal、小米、美的、海爾、華為等100個品牌成交額也突破1億元。

美妝產品最受歡迎

其中，美妝品牌和3C家電品牌的成績較為突出。美妝用品更佔據10大商品銷售排行榜的大半，Shiseido、Freeplus、IPSA等品牌旗下多款商品，開場不久即告斷貨。其他美妝品牌的銷售走勢亦見凌厲，南韓Whoo后的護膚套裝，以及日本YA-MAN和以色列Tripollar的家居護膚套裝，在開售首小時一度打入10大銷售排行榜。

集團指，今年天貓雙11的物流網絡大幅加速，在菜鳥網絡預先調動物流安排下，消費者於凌晨付尾款，翌日早上即可收到快遞到貨的通知。而在疫情下，今年活動更首度為消費者帶來了「雙」重時段，售賣期除了11月11日之外，還新增了11月1至3日，既可為商家帶來更大商機，也可提升消費者購物的樂趣。

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責任編輯： 蘇穎琪