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【FinTech Week】許正宇：港府研強制發牌管虛擬資產平台　「拍住上」資助金融科技　

股市 13:10 2020/11/02

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財庫局局長許正宇稱，港府將諮詢公眾，研強制發牌監管虛擬資產服務提供者

財庫局局長許正宇在香港金融科技周（FinTech Week）網上致辭，公布兩項新政策，針對金融科技發展的痛點和需求。許正宇稱，港府考慮強制發牌監管虛擬資產服務提供者（Virtual Asset Service Providers），會全面監管證券型及非證券型代幣（Virtual assets with or without securities features）交易服務，所有虛擬資產交易平台須從證監會取牌。許正宇表示，稍後會就發牌制度的建議進行公眾諮詢。

許正宇稱，比特幣等稍後就以區塊鏈（Blockchain）技術發行的虛擬資產在香港和世界都愈見活躍，洗黑錢、詐騙等風險成為多國關注。

港府研強制發牌　管虛擬資產平台

證監會去年在香港金融科技周宣布，以證監會監管沙盒監管虛擬資產交易平台，令相關平台自願領取1號牌（證券交易）、7號牌（自動化交易平台）。許正宇稱，建議中的新發牌制度，不是自願性參與（opt-in），而是強制性質。

他表示，發牌制度建議中，相關虛擬資產平台需取得證監會發出的牌照，並執行《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》下的相關措施以及其他保障投資者和防止市場操控的要求。許正宇稱，這可平衡虛擬資產市場監管與發展，為投資者提供更佳保障，有助吸引高質素的虛擬資產交易商落戶香港，讓這新資產類別進一步豐富香港綜合型國際金融中心。

「拍住上」資助傳統金融機構與初創合作

另一方面，許正宇表示，財庫局研推「拍住上」計劃，鼓勵傳統金融機構夥拍初創企業進行概念驗證測試（Proof-of-Concept）。

他表示，這將是政府首次為金融科技概念驗證測試推出的專門資助計劃，並將委託數碼港負責計劃的執行工作。 

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