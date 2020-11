【FinTech Week】許正宇：港府研強制發牌管虛擬資產平台　「拍住上」資助金融科技　

▲ 財庫局局長許正宇稱,港府將諮詢公眾,研強制發牌監管虛擬資產服務提供者

財庫局局長許正宇在香港金融科技周(FinTech Week)網上致辭,公布兩項新政策,針對金融科技發展的痛點和需求。許正宇稱,港府考慮強制發牌監管虛擬資產服務提供者(Virtual Asset Service Providers),會全面監管證券型及非證券型代幣(Virtual assets with or without securities features)交易服務,所有虛擬資產交易平台須從證監會取牌。許正宇表示,稍後會就發牌制度的建議進行公眾諮詢。

許正宇稱,比特幣等稍後就以區塊鏈(Blockchain)技術發行的虛擬資產在香港和世界都愈見活躍,洗黑錢、詐騙等風險成為多國關注。

港府研強制發牌 管虛擬資產平台

證監會去年在香港金融科技周宣布,以證監會監管沙盒監管虛擬資產交易平台,令相關平台自願領取1號牌(證券交易)、7號牌(自動化交易平台)。許正宇稱,建議中的新發牌制度,不是自願性參與(opt-in),而是強制性質。

他表示,發牌制度建議中,相關虛擬資產平台需取得證監會發出的牌照,並執行《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》下的相關措施以及其他保障投資者和防止市場操控的要求。許正宇稱,這可平衡虛擬資產市場監管與發展,為投資者提供更佳保障,有助吸引高質素的虛擬資產交易商落戶香港,讓這新資產類別進一步豐富香港綜合型國際金融中心。

「拍住上」資助傳統金融機構與初創合作

另一方面,許正宇表示,財庫局研推「拍住上」計劃,鼓勵傳統金融機構夥拍初創企業進行概念驗證測試(Proof-of-Concept)。

他表示,這將是政府首次為金融科技概念驗證測試推出的專門資助計劃,並將委託數碼港負責計劃的執行工作。

相關文章:

證監會立場書:證券型虛擬資產交易平台可申請牌照

歐達禮:證監會有決心維持市場信心 主動提及國安法、壹傳媒炒風

財庫局許正宇︰港滙屢次觸及強方兌換保證 走資說法不攻自破

記者:麥德銘