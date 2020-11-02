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【美國大選】FBI調查拜登宣傳巴士被包圍 特朗普：我愛德州

環球政治 13:01 2020/11/02

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美國大選投票日周二（11月3日）舉行，兩黨總統候選人的競選活動也進入最後衝刺階段，除了親身造勢，也會派出宣傳巴士在各地行駛拉票。不過，民主黨拜登的宣傳巴士日前在德州行駛期間，遭到共和黨對手特朗普的擁躉包圍，聯邦調查局（FBI）迅速介入調查，而特朗普則回應稱：「我愛德州。」

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事件發生在上周五（30日），拜登一輛宣傳巴士在往來德州奧斯汀和聖安東尼奧的35號州際公路向北行駛，但期間遭到多輛插有特朗普旗幟的汽車包圍，妨礙宣傳巴士行駛。

從社交媒體上的照片所見，巴士駛在右線時，前後方和左邊均被特朗普擁躉的汽車包圍，令它無路可逃，除非向左駛離道路。

拜登競選陣營則稱，特朗普擁躉迫使拜登宣傳巴士慢駛，甚至企圖把後者迫離道路。拜登一方人員其後報警，並協助宣傳巴士安全駛至目的地。

特朗普上周六（31日）在Twitter轉發消息，並寫道：「我愛德州！」（I LOVE TEXAS!）疑受事件影響，拜登一方取消了兩場原定在德州舉行的競選活動，又批評特朗普助長支持者的恐嚇行徑。

FBI探員周日表示，聖安東尼奧分部已經知悉事件，並開始調查工作，但拒絕交代進一步詳情。特朗普則為擁躉辯護，於Twitter上寫道：「我不認為這些愛國者有做錯任何事。」他其後在集會談及事件時，更宣稱是在保護宣傳巴士。

拜登在費城時批評這種事件從來聞所未聞，至少不曾有總統會認為這是好事。

德州向來被視為共和黨最大票倉，掌握38張選舉人票。但綜合民調平均值，特朗普在此支持度僅47.7%，領先拜登只得1.2個百分點。

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【美國大選】特朗普否認將搶先宣告勝選 但考慮提法律挑戰【下一頁】

責任編輯：陳啟賢

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