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【大阪都構想】打造大阪為日本第2首都？一文看懂「大阪都構想」

環球社會熱點 12:59 2020/11/02

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爭取將大阪升格為大阪都，令大阪地位與東京都並駕齊驅的「大阪都構想」， 第二次公投再遭否決。為甚麼會有「大阪都構想」？第一次「大阪都構想」公投的結果是怎樣？為何又再重提「大阪都構想」？

  • 甚麼是「大阪都構想」？

把大板府升格為都， 把大阪府及大阪市合併成大阪都，令地位與東京都並駕齊驅。

現時「大阪都構想」的具體框架是由2025年開始廢除大阪市，將大阪的24個行政區合併為4個特別區，分別命名為「澱川區」、「北區」、「中央區」及「天王寺區」，藉此消除府與市的界線，把大阪打造成日本第2首都。

這4個特別區，會與東京都的23個特別區類似，設民選的區長及區議會，以提供教育、福利等服務，其他行政事務則由大阪府負責。

【大阪都構想】公投再遭否決 市長指任期後退出政壇 【下一頁】

  • 誰提出「大阪都構想」？

此想法由前大阪市長橋下徹所提出，並曾經在2015年為此發動公投。

  • 為甚麼橋下徹提出此想法？

橋下徹認為，大阪府和大阪市的行政架構重疊。創立大阪維新會的橋下徹，建議把大阪府及大阪市合併，變成類似東京都的行政區，因府議會和市議會合併後可減少議員。

  • 第一次公投結果如何？

僅以1.1萬票之差，否決「大阪都構想」。橋下徹亦宣布退出政壇。

  • 為何又重提「大阪都構想」？

日本維新會黨魁、大阪市市長松井一郎於去年重提此想法，他與吉村洋文雙雙離職，在選舉對調參選，變相發動公投。其後，松井一郎當選大阪市市長，吉村洋文當選大阪府知事。

  • 第二次公投結果如何？

結果以692,996票反對、675,829票贊成，再度否決大阪都構想。松井一郎表示，將在2023年春季任期完結後退出政壇。

責任編輯：林嘉莉

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