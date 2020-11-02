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【智慧城市】港府夥數碼港推「智方便」先導計劃　節省身分認證工序時間

科技 13:00 2020/11/02

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數碼港金融科技及區塊鏈專家組高級經理林耀邦（左三）表示，盼是次計劃能讓初創着手研究如何把「智方便」應用到自家平台。

財政司司長陳茂波今年初發表的財政預算案提到，港府將進一步推動香港的智慧城市發展，並將於今年第4季推出「智方便」一站式個人化數碼服務平台。為了作更充分準備，政府資訊科技總監辦公室（OGCIO）早前與數碼港合作，推行「iAM Smart智方便沙盒先導計劃」，讓科技初創和商業機構了解智方便應用程式介面（API）規格，同時進行平台試驗，加快落地應用。

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數碼港金融科技及區塊鏈專家組高級經理林耀邦表示，智方便沙盒先導計劃於今年4月開始，目前已開放API予逾100間公司進行測試。參與的主要為金融機構，例如銀行、證券商及保險公司，當中亦有超過20間為數碼港金融科技初創企業和社群公司。

針對金融機構　加快審核身分

他提到，盼是次計劃能讓初創着手研究，如何把「智方便」應用到自己的平台上，或為「智方便」提供解決方案以應付業界需要和應用。參與的機構可按其業務需要，測試不同功能，而開放的API包括身份確認、「填表通」（e-ME）服務和數碼簽署。

主打區塊鏈技術，並把醫保理賠流程自動化的初創MediConCen，是是次參與沙盒先導計劃的企業。其行政總裁及聯合創辦人楊廣榮（William）表示，保險公司為避免遇上詐騙性索償，核對文件及申請人身份總花上許多時間。因此該企主要利用「智方便」的電子身份確認API，讓保險公司透過掃描QR code，即可核對受保客戶的身份，節省時間成本。

市民接納度低　或成落地應用障礙

而被問到在沙盒計劃中有否遇到困難，William直言：

對於科技公司來說，API應用不難，說服用戶才是最難。

他表示，自己一直與不同保險公司客戶聯絡討論，惟目前保險業在科技上較為保守及謹慎，只有一間保險公司有意應用。加上香港市民一直對港府提出的智能城市政策存疑，接納程度低，憂慮或會成為「智方便」落地應用的一大阻礙。

William指，過往港府曾推出適用於電子交易的「數碼證書」，惟市民參與程度不高，他認為最大原因是私人商業機構無意和政府合作，「當沒有機構願意推動，又如何爭取市民信任呢？」因此他強調，市民與業界的態度是相輔相成，必須互相配合才能成事。

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記者：曾曉汶

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