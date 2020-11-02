  • 29°C
香港時間 : 20201102日 (一) 13:16
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 螞蟻上市 國泰股價 抽新股 騰訊 小米 中芯股價 滙豐股價 領展 ETF 內銀股

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【雙11】京東11月1日首日成交額增逾9成　蘋果交易額勝華為

股市 12:35 2020/11/02

分享：

京東表示「雙11」首日成交額按年增逾9成。

內地網購旺季「雙11」今年提前11月1日啟動，多家內地電商平台、消費品牌公布首日戰績。京東 （09618） 在社交平台公布，首日成交額按年增加逾90%，惟未有交代實際金額。京東號稱，公司在「龐大的體量上依然持續保持加速度，遙遙領先行業增速」。

天貓雙11提早開 111分鐘百個品牌成交超1億元人幣，詳悄可見【下一頁】

京東社交平台圖解雙11首日表現

  • 京東在社交平台交代雙11首日數據（簡體字）
  • 京東在社交平台交代雙11首日數據（簡體截圖）
  • 京東在社交平台交代雙11首日數據（簡體截圖）
  • 京東在社交平台交代雙11首日數據（簡體截圖）
  • 京東在社交平台交代雙11首日數據（簡體截圖）
  • 京東在社交平台交代雙11首日數據（簡體截圖）

京東表示，11月1日3C（即電腦、通訊和消費電子產品）、家電和快消產品成領跑行業。以金額計，5大產品種類分別為手機、洗衣機、平板電視、電櫃和筆記本電腦；同樣以金額計算，銷售金額最高的品牌依次為蘋果（Apple，美：AAPL）、華為、海爾、美的（深：000333）和小米 （01810）

小米雙11首日零售銷量突破40億 受惠華為缺貨，詳情可見【下一頁】

若以銷量計算，5大產品種類則為牛奶乳品、洗髮水、米、飯乾蛋糕、抽紙；最高銷售品牌則為蒙牛乳業 （02319） 三隻松鼠、良品鋪子、福臨門和美的。

京東今早股價靠穩，半日升0.9%，暫報318元，成交3億元。

更多【新經濟股】文章

相關文章：

【阿里巴巴】天貓﹕消費者因疫情減少出國　「雙11」外國商品勢被追捧

【阿里巴巴】調查：57%內地消費者「雙11」揚言減買美國商品　愛國情懷成主因

【iPhone 12】內地iPhone 12預購火熱 天貓、京東平台上蘋果旗艦店已缺貨

強積金回報表現不理想？專家助你整合MPF戶口及管理資產 https：//bit.ly/37qqzbT

編輯：麥德銘

香港股票 京東集團—SW（09618） 京東（美：JD） 蘋果（Apple，美：AAPL） 蒙牛乳業（02319） Apple 小米集團－W（01810） 小米 華為

上一篇文章

【百佳抽獎】百佳「誠心賞你」大抽獎得獎者今起領獎　第二批抽獎結果11月3日起短訊通知

下一篇文章

【新股IPO】萬國數據9698首日掛牌　一手帳面現賺222元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【颱風消息】雙颱風天鵝、艾莎尼先後迫近本港　螞蟻集團掛牌不受影響？
【颱風消息】雙颱風天鵝、艾莎尼先後迫近本港　螞蟻集團掛牌不受影響？
【螞蟻IPO上市】螞蟻集團IPO獲155萬人認購、人人有份機會高？　投資界料6688認購人數勁過工行、農夫山泉
【螞蟻IPO上市】螞蟻集團IPO獲155萬人認購、人人有份機會高？　投資界料6688認購人數勁過工行、農夫山泉
【港元定期存款】半年港元息最高1.2厘　3中小行鬥加短存硬撼iBond
【港元定期存款】半年港元息最高1.2厘　3中小行鬥加短存硬撼iBond
【陸金所上市】陸金所「8折」上市　香港神秘富豪賺78億成大贏家
【陸金所上市】陸金所「8折」上市　香港神秘富豪賺78億成大贏家
【百佳抽獎】百佳「誠心賞你」大抽獎得獎者今起領獎　第二批抽獎結果11月3日起短訊通知
【百佳抽獎】百佳「誠心賞你」大抽獎得獎者今起領獎　第二批抽獎結果11月3日起短訊通知
【螞蟻上市】螞蟻每升1成　阿里巴巴股價可升多少？
【螞蟻上市】螞蟻每升1成　阿里巴巴股價可升多少？