【雙11】京東11月1日首日成交額增逾9成　蘋果交易額勝華為

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內地網購旺季「雙11」今年提前11月1日啟動，多家內地電商平台、消費品牌公布首日戰績。京東 （09618） 在社交平台公布，首日成交額按年增加逾90%，惟未有交代實際金額。京東號稱，公司在「龐大的體量上依然持續保持加速度，遙遙領先行業增速」。
天貓雙11提早開 111分鐘百個品牌成交超1億元人幣，詳悄可見【下一頁】
京東社交平台圖解雙11首日表現
京東表示，11月1日3C（即電腦、通訊和消費電子產品）、家電和快消產品成領跑行業。以金額計，5大產品種類分別為手機、洗衣機、平板電視、電櫃和筆記本電腦；同樣以金額計算，銷售金額最高的品牌依次為蘋果（Apple，美：AAPL）、華為、海爾、美的（深：000333）和小米 （01810） 。
小米雙11首日零售銷量突破40億 受惠華為缺貨，詳情可見【下一頁】
若以銷量計算，5大產品種類則為牛奶乳品、洗髮水、米、飯乾蛋糕、抽紙；最高銷售品牌則為蒙牛乳業 （02319） 三隻松鼠、良品鋪子、福臨門和美的。
京東今早股價靠穩，半日升0.9%，暫報318元，成交3億元。
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編輯：麥德銘