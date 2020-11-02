【金管局大數據】HKMA推新數據交換平台　助中小企融資

▲ 今日（2日）金管局就表示，將公布新的數據交換平台CDI （Commercial Data Interchange），可以讓商業機構交換大數據，亦可幫助中小企（SME）得到銀行融資。

大數據已經成為企業甚至環球黃金資產，有效使用大數據便成為商業機構首要任務，今日（2日）金管局就表示，將公布新的數據交換平台CDI （Commercial Data Interchange），可以讓商業機構交換大數據，亦可幫助中小企（SME）得到銀行融資。

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金管局總裁余偉文今日在FinTech Week上表示，金管局將推出嶄新的數據交換平台CDI ，可以幫助銀行可在用戶許可的情況下獲取商戶的數據，數據分享更容易，提升銀行效率及減低成本，中小企亦能受惠，並更容易得到銀行融資。

▲ 金管局總裁余偉文今日在FinTech Week上表示，金管局推出嶄新的數據交換平台CDI ，可促進新金融產品出現，減低反洗錢成本，提高效率等。（FinTech Week會議網上截圖）

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余偉文舉例，當某家庭式的麵店需要融資，以往非常困難，而銀行可以通過CDI得到麵店的各種數據，例如銷售終端（POS）的數據，可以預測出麵店的盈利能力，計算出壞帳的風險，作為是否給予中小企融資的考慮因素。

他續指，CDI可帶來範式轉移（paradigm shift），可望成為行業的催化劑，促進新金融產品出現、減低反洗錢成本、提高效率等。

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責任編輯：李彥煒