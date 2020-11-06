【美股期貨】道指期貨跌近150點　納指期貨跌逾1%（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

美股隔晚延續升勢，美國總統大選形勢漸趨明朗，道指升542點。不過，美股期貨今早於亞洲時段下跌，道指期貨跌逾百點，納指期貨跌逾1%。美國今日將公布10月失業率、非農就業及私人部門就業職位數據。市場預期美國10月非農就業職位增加61萬，較上月的66.1萬有所減少。

港股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】

焦點新聞︰

【美國議息】聯儲局按兵不動 維持利率不變 鮑威爾︰無意縮減買債規模（附鮑威爾講話直播）

即市走勢︰

【12︰50】Uber （美﹕UBER） 第三季收入按年下跌近2成，經調整後EBITDA虧損約6.25億美元，遜於市場預期。Uber 周四收市報41.96美元，盤後跌2.34%。

【美股焦點】Uber第三季虧損約6.25億美元遜預期 盤後跌2%

【12︰10】美股期貨向下，道指期貨跌147點，報28150點；標指期貨跌27點，報3477點；納指期貨跌159點或1.3%，報11917點。

【11︰00】阿里巴巴宣布和全球第二大奢侈品集團、Cartier等名品牌的母企歷峰集團（Richemont），投資奢侈品網購平台Farfetch（美：FTCH），涉約11億美元（約85.25億港元）。

【阿里巴巴】阿里巴巴、Cartier母企投資高級時裝網購Farfetch 涉資85億港元

【05︰30】根據美國約翰‧霍普金斯大學統計數據顯示，美國大選日翌日，周三（4日）單日新增確診數超過10萬宗，達102,591宗，創歷史新高。

【美國疫情 】美國單日新增確診逾10萬 創新高

道指升542點港股ADR升102點 紐約期金升2.7%

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11月5日（四）市況

美國大選點票進入最後階段，投資者憧憬拜登勝算機會增。美股早段大升，納指升幅顯著跑贏道指及標指。另外，市場亦關注美國聯儲局於大選後首度召開議息會議，當局按兵不動，維持利率、量寬規模不變。另外，上周首次申領失業救濟人數75.1萬，差過預期的73.5萬，前值為75.1萬。

截至5：00 最新報 變幅 道指 28,390.18 +1.9% 納指 11,890.93 +2.6% 波音 157.18 +3.7% 大摩 52.18 +1.5% Tesla 438.09 +4.1% 蘋果 119.03 +3.5% facebook 294.68 +2.5% ZOOM 496.73 +2.7% google 1,762.50 +1.0% 微軟 223.29 +3.2% Twitter 43.67 +2.1% amazon 3,322.00 +2.5%

焦點新聞︰

【美國議息】美國大選後首度議息 聯儲局宣布維持利率不變

【美國大選】美國大選勝負難分 一文看投資界對後市看法（不斷更新）

【美國大選】「藍色浪潮」期望消退 科技股成最大贏家 Facebook飈8%蘋果漲4%

【美股期貨】首領失業救濟金人數遜預期 美股三大指數期貨開市前半個鐘均跌

即市走勢︰

【05︰00】道指收市升542點，收報28390點，標指升1.9%，收報3510點，納指升2.6%，收報11890點。

【03︰12】聯儲局按兵不動，維持利率、量寬規模不變。道指續升565點，報28408點；納指升2.53%，報11884點。

【美國議息】美國大選後首度議息 聯儲局宣布維持利率不變

【00︰58】道指升499點，報28347點；標指升1.94%；納指升2.23%，報11849點。

【23︰05】科技股繼續跑贏，納指升2.56%，報11887點；標指升1.96%，報3510點；道指升1.65%；報28306點。

【22︰30】道指高開235點，報28083點，其後升幅擴至400點；標指升1.6%；納指升1.8%。

【22︰05】現貨黃金漲逾30美元，日內漲幅擴大到1.58%，刷新10月12日以來高點至每安士1932.95美元。

【21︰30】美國上週首次申領失業救濟人數75.1萬，差過預期的73.5萬。

【21︰09】道指期貨升1.46%，報28140點；標指期貨升1.88%；納指期貨升2.6%。

【20︰00】美股期貨愈升愈有，道指期貨報28148點，升413點、標指期貨升65點，報3500點、納指期貨彈296點，報12052點。

【15︰32】美股期貨升幅擴大，道指期貨升255點，報27990點；標指期貨升41點，報3476點；納指期貨升236點或2%，報11999點。

【15︰02】英國央行維持利率0.1%不變，央行一致投票通過，再額外增加購買1500億英鎊債券，令購買英國政府債券的總規模增至8750億英鎊。

【英國經濟】英國增買債1500億、量寬規模達8950億英鎊 明年失業率料高見7.75%

【14︰30】外電引述知情人士指，管理iPhone 12及蘋果（美︰AAPL）其他設備電力消耗的重要晶片面臨短缺，或影響蘋果能否在假期季節滿足消費者對iPhone 12需求的能力。

【iPhone 12】傳電源管理晶片短缺 蘋果iPhone 12生產恐受阻？

【14︰20】體育用品公司Nike據報上周起開始，分階段裁減兩成Nike中國的員工，估計受影響員工約400人。

【零售寒冬】Nike總部海外齊裁員 上周起裁減中國400人

【12︰19】美股期貨造好，道指期貨升227點，報27962點；標指期貨升31點，報3466點；納指期貨升185點或1.6%，報11948點。

【08︰00】美國晶片製造商高通（Qualcomm 美︰QCOM）季度經調整每股盈利1.45美元，較市場預期的1.17美元為高。期內，經調整收入65億美元，高於市場預期的59.3億美元。高通股價盤後升13.2%，報146美元。

高通股價盤後升逾13% 業績、展望均勝預期

道指升367點港股ADR升557點 紐約期油升近4%

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11月4日（三）市況

美國總統大選結果出爐前，美股高開。目前點票結果仍充滿不確定性，拜登暫時得票較多。最新公布的10月「小非農」ADP新增私人職位為35萬，差過市場預期，10月ISM服務業PMI同樣差過預期，另外，聯儲局也將於本港時間周五（6日）凌晨公布議息結果。

截至5：00 最新報 變幅 道指 27,847.66 +1.3% 納指 11,590.78 +3.9% 波音 151.49 -1.4% 大摩 51.45 +0.5% Tesla 420.98 -0.7% 蘋果 114.95 +4.1% facebook 287.38 +8.3% ZOOM 483.70 +7.1% google 1,745.85 +6.1% 微軟 216.39 +4.8% Twitter 42.76 +2.5% amazon 3,241.16 +6.3%

焦點新聞︰

【美國大選】「藍色浪潮」期望消退 科技股成最大贏家 Facebook飆7%蘋果漲4%

【美國大選】特朗普定拜登？歷史數據證無論誰主白宮 美股將現「年底升浪」！

【與大戶對決】德美利證券：美股散戶較上兩屆大選樂觀 「愈近大選反而愈買貨」

【美國大選前瞻】美國大選結果4大情境 對金融市場有何影響？

【美元走勢】華僑永亨：若拜登當選 美元將承壓

【美國大選】股市反映選情？ 一文看清特朗普及拜登概念股表現

【美國大選】高盛籲買日圓對沖選舉風險 稱圓滙合理水平為95

即市走勢︰

【04︰00】道指曾升821點，收報27847點，升367點或1.3%；標指升2.2%，收報3443點，納指升3.9%，收報11590點。

【01︰56】道指續升逾700點，金價受壓，紐約期金跌0.8%，每安士報1895.3美元。

【00︰57】道指升714點，報28194點；納指升4.25%。

【00︰00】歐洲股市造好，英國升1.7%，德法升1.9%及2.4%。

【23︰54】美股升勢持續，道指升603點，報28083點；標指升2.77%；納指升3.85%。

【美國大選】「藍色浪潮」期望消退 科技股成最大贏家 Facebook飆7%蘋果漲4%

【23︰10】道指大升501點，報27981點；標指升2.4%，報3448點；納指漲3.4%，報11537點。

【23︰00】【美國經濟】美國10月ISM服務業PMI為56.6 差過預期

【22︰30】美股高開，道指升逾238點，報27718點；標指升1.5%；納指升1.85%。

【21︰26】美股期貨升幅擴大，納指期貨大升3.6%，報11672點；道指期貨升150點，報27526點。

【21︰25】【美國經濟】美國10月「小非農」ADP私人就業職位增36.5萬 差過預期

【20︰28】道指期貨升104點，報27480點；標指期貨升1.18%，報3401點；納指期貨升2.9%，報11591點。

【19︰51】道指期貨反覆，最新升18點，報27394點；納指期貨續升2.4%。

【19︰03】民主黨大勝的「藍色浪潮」基本上無望，意味着美股大型科技企業來或面臨較少的監管壓力。納指期貨升2.25%，報11519點；道指期貨倒跌43點，報27333點。

【17︰23】科技股盤前向好，Twitter、微軟盤前升逾2%；亞馬遜、蘋果升3%。

【15︰25】道指期貨跌幅收窄，跌91點，報26916點；標指期貨升8點，報3370點；納指期貨升幅升228點或2%，報11233點。

【15︰45】道指期貨跌344點，報27032點；標指期貨跌26點，報3335點；納指期貨升幅收窄，升81點或0.7%，報11347點。

【13︰15】路透社報道，德銀3名高級銀行主管透露，德銀計劃在美國大選後，結束與現任美國總統特朗普的業務往來，認為德銀與特朗普的聯繫在公眾宣傳上帶來負面效果。

【美國大選】路透：德銀認為與特朗普合作對形象有負面影響

【12︰16】道指期貨升240點，報27616點；標指期貨升54點，報3416點；納指期貨升372點或3.3%，報11638點。

【12︰02】拜登特朗普得票接近 商品價格先回吐、金價跌1%

【11︰17】美股期貨全綫上升，道指期貨升187點，報27563點；標指期貨升61點，報3422點；納指期貨升452點或4%，報11717點。

【11︰01】道指期貨跌9點，報27367點；標指期貨升24點，報3385點；納指期貨升271點或2.4%，報11537點。

【08︰51】道指期貨轉跌，道指期貨跌15點，報27361點；標指期貨跌不足1點，報3360點；納指期貨升16點，報11282點。

【08︰21】道指期貨升202點，報27578點；標指期貨升23點，報3385點；納指期貨升53點，報11319點。

【07︰41】道指期貨升幅擴大至279點，報27655點；標指期貨升31點，報3393點；納指期貨升71點，報11337點。

【07︰06】道指期貨升70點，報27446點；標指期貨升7點，報3368點；納指期貨升14點，報11280點。

道指升554點 港股ADR跌141點

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11月3日（二）市況

美股隔晚於總統大選前夕反彈，道指升423點，而美股期貨今早於亞洲時段延續升勢，道指期貨升逾300點。美國9月工廠訂單升1.1%，超預期、9月耐用品訂單終值升1.9%。

截至5：00 最新報 變幅 道指 27,480.03 +2.1% 納指 11,160.57 +1.9% 波音 153.75 +3.5% 大摩 51.17 +3.6% Tesla 423.90 +5.8% 蘋果 110.44 +1.5% facebook 265.30 +1.5% ZOOM 451.51 -0.3% google 1,645.66 +1.3% 微軟 206.43 +2.0% Twitter 41.73 +5.7% Fastly 69.03 +6.0%

焦點新聞︰

【美國大選】譚新強：美國選舉人票制度存漏洞 特朗普或再次輸了普選票但贏得總統寶座

【與大戶對決】德美利證券：美股散戶較上兩屆大選樂觀 「愈近大選反而愈買貨」

即市走勢︰

【05︰00】道指升554點，收報27480點，標指升1.8%，收報3369點，納指升1.9%，收報11160點。

【00︰44】美國大選日股市走勢強勁，3大指數齊漲逾2%，道指曾最多飈688點，高見27613點，暫升677點或2.5%，報27602點；納指上試11200關，暫升241點或2.2%，報11199點；標指升74點或2.2%，報3384點。

【00︰00】歐股大升，英國升2.3%，德法升2.6%及2.4%。

【22︰54】道指升500點，納指升1.2%。

【22︰33】美股三大指數開市報捷，道指彈315點，報27240點、納指報升56點或0.5%；阿里巴巴（09988、美：BABA）ADS開市挫8.6%，報284.16美元。

【19︰38】歐盟發言人表示，正努力就英國貿易協定達成一致。歐股表現造好，德股升195點或1.6%，法股升88點或1.9%，英股升95點或1.7%。

【19︰37】道指期貨升403點或1.5%，納指期貨升53點，標指期貨升40點。

【18︰12】沙特阿美上季少賺45% 維持季度息大派近1500億元

【18︰04】道指期貨升437點，報27233點，納指期貨升99點，標指期貨升44點。

【17︰00】美股期貨升幅進一步擴大，道指期貨升339點，報27135點；標指期貨升36點，報3337點；納指期貨升92點，報11155點。

【16︰14】道指期貨升226點，報27022點；標指期貨升21點，報3322點；納指期貨升30點，報11093點。

【12︰47】Starbucks（美﹕SBUX）行政總裁Kevin Johnson在第四財季業績發佈會表示，除了早前集團宣佈將關閉美國地區的400間分店和加拿大地區的200間分店以外，Starbucks擬額外關閉200間主要在美國城市地區的分店，把新店鋪開設在較偏遠的地區。

【Starbucks】星巴克拓展免下車外賣業務 擬額外關閉200間城市地區分店

【12︰02】道指期貨升199點，報26995點；標指期貨升17點，報3318點；納指期貨升32點，報11095點。

【11︰55】蘋果公司（Apple，美：AAPL）周一宣布將於當地時間11月10日（香港時間11月11日凌晨2時）舉辦發布會，並以One More Thing （還有多件事）為題，外界預計蘋果將發布新Mac機。

【蘋果發布會】蘋果「雙11」開One More Thing發布會 新Mac要登場？

【10︰00】中環資產投資行政總裁譚新強表示，美國大選中，在選舉人票制度下，誰人入主白宮仍存不確定性，市場不明朗因素偏高。

【08︰10】PayPal（美︰PYPL）公布第三季業績，期內收入54.6億美元，按年升25%，勝市場預期的54.2億美元，經調整每股盈利1.07美元，較市場預期的94美仙為高。不過，PayPal略為調低全年業績展望指引，PayPal盤後跌近6%。

【PayPal業績】PayPal盤後跌近6% 績勝預期惟調低展望指引

道指升423點港股ADR升160點 紐約期油升近3%

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11月2日（一）市況

美股周一（2日）開市向好，收復上周五失地，電動車中概股表現亮眼。另外，美國進入冬令時間，美股市時間將變成香港時間晚上10時半，至次日淩晨5時。市場注視本周美國大選結果，美國10月ISM製造業指數遠超預期，達59.3。

截至5：00 最新報 變幅 道指 26,925.05 +1.6% 納指 10,957.61 +0.4% 波音 148.66 +3.0% 大摩 49.39 +2.6% Tesla 400.51 +3.2% 蘋果 108.77 -0.1% facebook 261.36 -0.7% ZOOM 453.00 -1.7% google 1,624.32 +0.5% 微軟 202.33 -0.1% Twitter 39.49 -4.5% Palantir 10.57 +4.3%

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焦點新聞︰

【美國大選】繼高盛後摩通下調美國科技股評級 料選舉過後美股板塊輪動

【美國大選】周二大選後 美股為何仍難脫險？

「商品大王」羅傑斯再預警 下一場熊市將是人生中最糟糕

【美股焦點】美股交易進入冬令時間 周一起開市收市延後一小時

【美元危機】橋水達里奧︰人民幣將成儲備貨幣 「比所有人預期都快」

【電動車股】比亞迪破頂 蔚來小鵬盤前爆升 資金輪動放棄Tesla？

即市走勢︰

【05︰00】道指收市升423點，收報26925點，標指升1.2%，收報3310點，納指升0.4%，收報10957點。

【00︰01】美升幅收窄，道指升384點，報26870點；標指升1.2%，報3307點；納指升0.7%，報10987點。

【23︰22】道指升515點，報27016；標指升1.7%；納指升1.3%。

【23︰13】PMI數據勝預期，美股升幅擴大，道指升443點，報26944點；標指升1.54%；納指亦升1.22%。

【23︰11】【美國經濟】美國10月ISM製造業PMI為59.3 遠勝預期

【22︰30】道指高開189點，報26691點，其後升幅擴至352點；標指升1.2%；納指升0.86%。

【22︰14】現貨白銀跌0.14美元，現報23.84美元

【21︰43】道指期貨升390點，報26784點；標指期貨升1.2%，報3303點；納指期貨升0.8%，報11134點。

【20︰21】道指期貨升450點，報26844點。

【18︰53】道指期貨升400點，報26794點；標指期貨升1.36%，報3309點，納指期貨升1.19%，報11177點。

【18︰11】歐元區10月Markit製造業PMI終值為54.8，略高於初值54.4；英國10月Markit製造業PMI終值53.7，略高於初值53.3。

【16︰16】德股升近0.2%；英股跌0.06%；法股升0.02%。

【16︰01】美股期貨升幅略為擴大，道指期貨升67點，報26461點；標指期升8點，報3273點；納指期貨升22點，報11069點。

【12︰02】美股期貨個別發展，道指期貨靠穩升26點，報26420點；標指期貨升3點，報3267點；納指期貨跌3點，報11043點。

【12︰00】有「商品大王」之稱的著名投資者羅傑斯（Jim Rogers） 再一次預警，指全球央行大印銀紙，人為地令環球市場波動，最終將會自招惡果，預計下一場熊市情況將是他一生以來最糟糕的。

【08︰10】原油價格受累歐洲多國收緊新冠肺炎防疫封鎖措施，令市場憂慮原油需求前景，加上利比亞進一步提高石油產量，紐約期油今早於亞洲時段一度跌逾6%，跌穿35美元水平。

【原油價格】紐約期油亞洲時段跌穿35美元 一度跌逾6%

道指上周五跌157點 港股ADR升175點

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責任編輯︰梁浩碩