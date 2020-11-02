【美股期貨】美股收復失地　道指期貨漲逾400點　關注PMI數據

▲ 美股動態不斷更新

美股上周五科網股暴跌，拖累美股表現。惟周一美股期貨於開市前收復失地。另外，美國進入冬令時間，美股市時間將變成香港時間晚上10時半，至次日淩晨5時。市場注視本周美國大選結果，美國今日將公布10月ISM製造業指數、10月ISM就業指數。

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焦點新聞︰

【美國大選】周二大選後 美股為何仍難脫險？

「商品大王」羅傑斯再預警 下一場熊市將是人生中最糟糕

【美股焦點】美股交易進入冬令時間 周一起開市收市延後一小時

【美元危機】穚水達里奧︰人民幣將成儲備貨幣 「比所有人預期都快」

即市走勢︰

【20︰21】道指期貨升450點，報26844點。

【18︰53】道指期貨升400點，報26794點；標指期貨升1.36%，報3309點，納指期貨升1.19%，報11177點。

【18︰11】歐元區10月Markit製造業PMI終值為54.8，略高於初值54.4；英國10月Markit製造業PMI終值53.7，略高於初值53.3。

【16︰16】德股升近0.2%；英股跌0.06%；法股升0.02%。

【16︰01】美股期貨升幅略為擴大，道指期貨升67點，報26461點；標指期升8點，報3273點；納指期貨升22點，報11069點。

【12︰02】美股期貨個別發展，道指期貨靠穩升26點，報26420點；標指期貨升3點，報3267點；納指期貨跌3點，報11043點。

【12︰00】有「商品大王」之稱的著名投資者羅傑斯（Jim Rogers） 再一次預警，指全球央行大印銀紙，人為地令環球市場波動，最終將會自招惡果，預計下一場熊市情況將是他一生以來最糟糕的。

【08︰10】原油價格受累歐洲多國收緊新冠肺炎防疫封鎖措施，令市場憂慮原油需求前景，加上利比亞進一步提高石油產量，紐約期油今早於亞洲時段一度跌逾6%，跌穿35美元水平。

【原油價格】紐約期油亞洲時段跌穿35美元 一度跌逾6%

道指上周五跌157點 港股ADR升175點

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責任編輯︰梁浩碩