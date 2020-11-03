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專題:美國大選

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【美股市況】製造業PMI遠勝預期　道指漲500點升幅收窄（不斷更新）

股市 00:02 2020/11/03

分享：

美股動態不斷更新

美股周一（2日）開市向好，收復上周五失地，電動車中概股表現亮眼。另外，美國進入冬令時間，美股市時間將變成香港時間晚上10時半，至次日淩晨5時。市場注視本周美國大選結果，美國10月ISM製造業指數遠超預期，達59.3。

港股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】

焦點新聞︰

【美國大選】繼高盛後摩通下調美國科技股評級　料選舉過後美股板塊輪動

【美國大選】周二大選後　美股為何仍難脫險？

「商品大王」羅傑斯再預警　下一場熊市將是人生中最糟糕

【美股焦點】美股交易進入冬令時間　周一起開市收市延後一小時

【美元危機】橋水達里奧︰人民幣將成儲備貨幣　「比所有人預期都快」

【電動車股】比亞迪破頂　蔚來小鵬盤前爆升　資金輪動放棄Tesla？　

即市走勢︰

【00︰01】美升幅收窄，道指升384點，報26870點；標指升1.2%，報3307點；納指升0.7%，報10987點。

【23︰22】道指升515點，報27016；標指升1.7%；納指升1.3%。

【23︰13】PMI數據勝預期，美股升幅擴大，道指升443點，報26944點；標指升1.54%；納指亦升1.22%。

【23︰11】【美國經濟】美國10月ISM製造業PMI為59.3　遠勝預期

【22︰30】道指高開189點，報26691點，其後升幅擴至352點；標指升1.2%；納指升0.86%。

【22︰14】現貨白銀跌0.14美元，現報23.84美元

【21︰43】道指期貨升390點，報26784點；標指期貨升1.2%，報3303點；納指期貨升0.8%，報11134點。

【20︰21】道指期貨升450點，報26844點。

【18︰53】道指期貨升400點，報26794點；標指期貨升1.36%，報3309點，納指期貨升1.19%，報11177點。

【18︰11】歐元區10月Markit製造業PMI終值為54.8，略高於初值54.4；英國10月Markit製造業PMI終值53.7，略高於初值53.3。

【16︰16】德股升近0.2%；英股跌0.06%；法股升0.02%。

【16︰01】美股期貨升幅略為擴大，道指期貨升67點，報26461點；標指期升8點，報3273點；納指期貨升22點，報11069點。

【12︰02】美股期貨個別發展，道指期貨靠穩升26點，報26420點；標指期貨升3點，報3267點；納指期貨跌3點，報11043點。

【12︰00】有「商品大王」之稱的著名投資者羅傑斯（Jim Rogers） 再一次預警，指全球央行大印銀紙，人為地令環球市場波動，最終將會自招惡果，預計下一場熊市情況將是他一生以來最糟糕的。

【08︰10】原油價格受累歐洲多國收緊新冠肺炎防疫封鎖措施，令市場憂慮原油需求前景，加上利比亞進一步提高石油產量，紐約期油今早於亞洲時段一度跌逾6%，跌穿35美元水平。

【原油價格】紐約期油亞洲時段跌穿35美元　一度跌逾6%

道指上周五跌157點　港股ADR升175點

【BCT MPF專家一站式退休策劃 助你輕鬆儲蓄計劃未來 】 詳情

責任編輯︰梁浩碩

美股 期貨 羅傑斯 紐約期油 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數 標準普爾500指數 總統大選

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