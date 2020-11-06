  • 22°C
香港時間 : 20201106日 (五) 03:57
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 螞蟻上市 國泰股價 抽新股 騰訊 小米 中芯股價 滙豐股價 領展 ETF 內銀股

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美股市況】聯儲局按兵不動　道指漲560點　納指升2.5%（不斷更新）

股市 03:16 2020/11/06

分享：

美股動態不斷更新

美國大選點票進入最後階段，投資者憧憬拜登勝算機會增。美股早段大升，納指升幅顯著跑贏道指及標指。另外，市場亦關注美國聯儲局於大選後首度召開議息會議，當局按兵不動，維持利率、量寬規模不變。另外，上周首次申領失業救濟人數75.1萬，差過預期的73.5萬，前值為75.1萬。

焦點新聞︰

【美國議息】美國大選後首度議息　聯儲局宣布維持利率不變

【美國大選】美國大選勝負難分　一文看投資界對後市看法（不斷更新）

【美國大選】「藍色浪潮」期望消退　科技股成最大贏家　Facebook飈8%蘋果漲4%

【美股期貨】首領失業救濟金人數遜預期　美股三大指數期貨開市前半個鐘均跌

即市走勢︰

【03︰12】聯儲局按兵不動，維持利率、量寬規模不變。道指續升565點，報28408點；納指升2.53%，報11884點。

【美國議息】美國大選後首度議息　聯儲局宣布維持利率不變

【00︰58】道指升499點，報28347點；標指升1.94%；納指升2.23%，報11849點。

【23︰05】科技股繼續跑贏，納指升2.56%，報11887點；標指升1.96%，報3510點；道指升1.65%；報28306點。

【22︰30】道指高開235點，報28083點，其後升幅擴至400點；標指升1.6%；納指升1.8%。

【22︰05】現貨黃金漲逾30美元，日內漲幅擴大到1.58%，刷新10月12日以來高點至每安士1932.95美元。

【21︰30】美國上週首次申領失業救濟人數75.1萬，差過預期的73.5萬。

【21︰09】道指期貨升1.46%，報28140點；標指期貨升1.88%；納指期貨升2.6%。

【20︰00】美股期貨愈升愈有，道指期貨報28148點，升413點、標指期貨升65點，報3500點、納指期貨彈296點，報12052點。

【15︰32】美股期貨升幅擴大，道指期貨升255點，報27990點；標指期貨升41點，報3476點；納指期貨升236點或2%，報11999點。

【15︰02】英國央行維持利率0.1%不變，央行一致投票通過，再額外增加購買1500億英鎊債券，令購買英國政府債券的總規模增至8750億英鎊。

【英國經濟】英國增買債1500億、量寬規模達8950億英鎊　明年失業率料高見7.75%

【14︰30】外電引述知情人士指，管理iPhone 12及蘋果（美︰AAPL）其他設備電力消耗的重要晶片面臨短缺，或影響蘋果能否在假期季節滿足消費者對iPhone 12需求的能力。

【iPhone 12】傳電源管理晶片短缺　蘋果iPhone 12生產恐受阻？

【14︰20】體育用品公司Nike據報上周起開始，分階段裁減兩成Nike中國的員工，估計受影響員工約400人。

【零售寒冬】Nike總部海外齊裁員　上周起裁減中國400人

【12︰19】美股期貨造好，道指期貨升227點，報27962點；標指期貨升31點，報3466點；納指期貨升185點或1.6%，報11948點。

【08︰00】美國晶片製造商高通（Qualcomm 美︰QCOM）季度經調整每股盈利1.45美元，較市場預期的1.17美元為高。期內，經調整收入65億美元，高於市場預期的59.3億美元。高通股價盤後升13.2%，報146美元。

高通股價盤後升逾13%　業績、展望均勝預期

道指升367點港股ADR升557點　紐約期油升近4%

-------------------------

11月4日（三）市況

美國總統大選結果出爐前，美股高開。目前點票結果仍充滿不確定性，拜登暫時得票較多。最新公布的10月「小非農」ADP新增私人職位為35萬，差過市場預期，10月ISM服務業PMI同樣差過預期，另外，聯儲局也將於本港時間周五（6日）凌晨公布議息結果。

截至5：00 最新報 變幅
道指 27,847.66 +1.3%
納指 11,590.78 +3.9%
波音 151.49 -1.4%
大摩 51.45 +0.5%
 
Tesla 420.98 -0.7%
蘋果 114.95 +4.1%
facebook 287.38 +8.3%
ZOOM 483.70 +7.1%
google 1,745.85 +6.1%
微軟 216.39 +4.8%
Twitter 42.76 +2.5%
amazon 3,241.16 +6.3%

焦點新聞︰

【美國大選】「藍色浪潮」期望消退　科技股成最大贏家　Facebook飆7%蘋果漲4%

【美國大選】特朗普定拜登？歷史數據證無論誰主白宮　美股將現「年底升浪」！

【與大戶對決】德美利證券：美股散戶較上兩屆大選樂觀　「愈近大選反而愈買貨」

【美國大選前瞻】美國大選結果4大情境　對金融市場有何影響？

【美元走勢】華僑永亨：若拜登當選　美元將承壓

【美國大選】股市反映選情？　一文看清特朗普及拜登概念股表現

【美國大選】高盛籲買日圓對沖選舉風險　稱圓滙合理水平為95

即市走勢︰

【04︰00】道指曾升821點，收報27847點，升367點或1.3%；標指升2.2%，收報3443點，納指升3.9%，收報11590點。

【01︰56】道指續升逾700點，金價受壓，紐約期金跌0.8%，每安士報1895.3美元。

【00︰57】道指升714點，報28194點；納指升4.25%。

【00︰00】歐洲股市造好，英國升1.7%，德法升1.9%及2.4%。

【23︰54】美股升勢持續，道指升603點，報28083點；標指升2.77%；納指升3.85%。

【美國大選】「藍色浪潮」期望消退　科技股成最大贏家　Facebook飆7%蘋果漲4%

【23︰10】道指大升501點，報27981點；標指升2.4%，報3448點；納指漲3.4%，報11537點。

【23︰00】【美國經濟】美國10月ISM服務業PMI為56.6　差過預期

【22︰30】美股高開，道指升逾238點，報27718點；標指升1.5%；納指升1.85%。

【21︰26】美股期貨升幅擴大，納指期貨大升3.6%，報11672點；道指期貨升150點，報27526點。

【21︰25】【美國經濟】美國10月「小非農」ADP私人就業職位增36.5萬　差過預期

【20︰28】道指期貨升104點，報27480點；標指期貨升1.18%，報3401點；納指期貨升2.9%，報11591點。

【19︰51】道指期貨反覆，最新升18點，報27394點；納指期貨續升2.4%。

【19︰03】民主黨大勝的「藍色浪潮」基本上無望，意味着美股大型科技企業來或面臨較少的監管壓力。納指期貨升2.25%，報11519點；道指期貨倒跌43點，報27333點。

【17︰23】科技股盤前向好，Twitter、微軟盤前升逾2%；亞馬遜、蘋果升3%。

【15︰25】道指期貨跌幅收窄，跌91點，報26916點；標指期貨升8點，報3370點；納指期貨升幅升228點或2%，報11233點。

【15︰45】道指期貨跌344點，報27032點；標指期貨跌26點，報3335點；納指期貨升幅收窄，升81點或0.7%，報11347點。

【13︰15】路透社報道，德銀3名高級銀行主管透露，德銀計劃在美國大選後，結束與現任美國總統特朗普的業務往來，認為德銀與特朗普的聯繫在公眾宣傳上帶來負面效果。

【美國大選】路透：德銀認為與特朗普合作對形象有負面影響　

【12︰16】道指期貨升240點，報27616點；標指期貨升54點，報3416點；納指期貨升372點或3.3%，報11638點。

【12︰02】拜登特朗普得票接近　商品價格先回吐、金價跌1%

【11︰17】美股期貨全綫上升，道指期貨升187點，報27563點；標指期貨升61點，報3422點；納指期貨升452點或4%，報11717點。

【11︰01】道指期貨跌9點，報27367點；標指期貨升24點，報3385點；納指期貨升271點或2.4%，報11537點。

【08︰51】道指期貨轉跌，道指期貨跌15點，報27361點；標指期貨跌不足1點，報3360點；納指期貨升16點，報11282點。

【08︰21】道指期貨升202點，報27578點；標指期貨升23點，報3385點；納指期貨升53點，報11319點。

【07︰41】道指期貨升幅擴大至279點，報27655點；標指期貨升31點，報3393點；納指期貨升71點，報11337點。

【07︰06】道指期貨升70點，報27446點；標指期貨升7點，報3368點；納指期貨升14點，報11280點。

道指升554點　港股ADR跌141點

 

-------------------------

11月3日（二）市況

美股隔晚於總統大選前夕反彈，道指升423點，而美股期貨今早於亞洲時段延續升勢，道指期貨升逾300點。美國9月工廠訂單升1.1%，超預期、9月耐用品訂單終值升1.9%。

截至5：00 最新報 變幅
道指 27,480.03 +2.1%
納指 11,160.57 +1.9%
波音 153.75 +3.5%
大摩 51.17 +3.6%
 
Tesla 423.90 +5.8%
蘋果 110.44 +1.5%
facebook 265.30 +1.5%
ZOOM 451.51 -0.3%
google 1,645.66 +1.3%
微軟 206.43 +2.0%
Twitter 41.73 +5.7%
Fastly 69.03 +6.0%

焦點新聞︰

【美國大選】譚新強：美國選舉人票制度存漏洞　特朗普或再次輸了普選票但贏得總統寶座

【與大戶對決】德美利證券：美股散戶較上兩屆大選樂觀　「愈近大選反而愈買貨」

即市走勢︰

【05︰00】道指升554點，收報27480點，標指升1.8%，收報3369點，納指升1.9%，收報11160點。

【00︰44】美國大選日股市走勢強勁，3大指數齊漲逾2%，道指曾最多飈688點，高見27613點，暫升677點或2.5%，報27602點；納指上試11200關，暫升241點或2.2%，報11199點；標指升74點或2.2%，報3384點。

【00︰00】歐股大升，英國升2.3%，德法升2.6%及2.4%。

【22︰54】道指升500點，納指升1.2%。

【22︰33】美股三大指數開市報捷，道指彈315點，報27240點、納指報升56點或0.5%；阿里巴巴（09988、美：BABA）ADS開市挫8.6%，報284.16美元。

【19︰38】歐盟發言人表示，正努力就英國貿易協定達成一致。歐股表現造好，德股升195點或1.6%，法股升88點或1.9%，英股升95點或1.7%。

【19︰37】道指期貨升403點或1.5%，納指期貨升53點，標指期貨升40點。

【18︰12】沙特阿美上季少賺45%　維持季度息大派近1500億元

【18︰04】道指期貨升437點，報27233點，納指期貨升99點，標指期貨升44點。

【17︰00】美股期貨升幅進一步擴大，道指期貨升339點，報27135點；標指期貨升36點，報3337點；納指期貨升92點，報11155點。

【16︰14】道指期貨升226點，報27022點；標指期貨升21點，報3322點；納指期貨升30點，報11093點。

【12︰47】Starbucks（美﹕SBUX）行政總裁Kevin Johnson在第四財季業績發佈會表示，除了早前集團宣佈將關閉美國地區的400間分店和加拿大地區的200間分店以外，Starbucks擬額外關閉200間主要在美國城市地區的分店，把新店鋪開設在較偏遠的地區。

【Starbucks】星巴克拓展免下車外賣業務　擬額外關閉200間城市地區分店

【12︰02】道指期貨升199點，報26995點；標指期貨升17點，報3318點；納指期貨升32點，報11095點。

【11︰55】蘋果公司（Apple，美：AAPL）周一宣布將於當地時間11月10日（香港時間11月11日凌晨2時）舉辦發布會，並以One More Thing （還有多件事）為題，外界預計蘋果將發布新Mac機。

【蘋果發布會】蘋果「雙11」開One More Thing發布會　新Mac要登場？

【10︰00】中環資產投資行政總裁譚新強表示，美國大選中，在選舉人票制度下，誰人入主白宮仍存不確定性，市場不明朗因素偏高。

【08︰10】PayPal（美︰PYPL）公布第三季業績，期內收入54.6億美元，按年升25%，勝市場預期的54.2億美元，經調整每股盈利1.07美元，較市場預期的94美仙為高。不過，PayPal略為調低全年業績展望指引，PayPal盤後跌近6%。

【PayPal業績】PayPal盤後跌近6%　績勝預期惟調低展望指引

道指升423點港股ADR升160點　紐約期油升近3%

-------------------------

11月2日（一）市況

美股周一（2日）開市向好，收復上周五失地，電動車中概股表現亮眼。另外，美國進入冬令時間，美股市時間將變成香港時間晚上10時半，至次日淩晨5時。市場注視本周美國大選結果，美國10月ISM製造業指數遠超預期，達59.3。

截至5：00 最新報 變幅
道指 26,925.05 +1.6%
納指 10,957.61 +0.4%
波音 148.66 +3.0%
大摩 49.39 +2.6%
 
Tesla 400.51 +3.2%
蘋果 108.77 -0.1%
facebook 261.36 -0.7%
ZOOM 453.00 -1.7%
google 1,624.32 +0.5%
微軟 202.33 -0.1%
Twitter 39.49 -4.5%
Palantir 10.57 +4.3%

港股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】

焦點新聞︰

【美國大選】繼高盛後摩通下調美國科技股評級　料選舉過後美股板塊輪動

【美國大選】周二大選後　美股為何仍難脫險？

「商品大王」羅傑斯再預警　下一場熊市將是人生中最糟糕

【美股焦點】美股交易進入冬令時間　周一起開市收市延後一小時

【美元危機】橋水達里奧︰人民幣將成儲備貨幣　「比所有人預期都快」

【電動車股】比亞迪破頂　蔚來小鵬盤前爆升　資金輪動放棄Tesla？　

即市走勢︰

【05︰00】道指收市升423點，收報26925點，標指升1.2%，收報3310點，納指升0.4%，收報10957點。

【00︰01】美升幅收窄，道指升384點，報26870點；標指升1.2%，報3307點；納指升0.7%，報10987點。

【23︰22】道指升515點，報27016；標指升1.7%；納指升1.3%。

【23︰13】PMI數據勝預期，美股升幅擴大，道指升443點，報26944點；標指升1.54%；納指亦升1.22%。

【23︰11】【美國經濟】美國10月ISM製造業PMI為59.3　遠勝預期

【22︰30】道指高開189點，報26691點，其後升幅擴至352點；標指升1.2%；納指升0.86%。

【22︰14】現貨白銀跌0.14美元，現報23.84美元

【21︰43】道指期貨升390點，報26784點；標指期貨升1.2%，報3303點；納指期貨升0.8%，報11134點。

【20︰21】道指期貨升450點，報26844點。

【18︰53】道指期貨升400點，報26794點；標指期貨升1.36%，報3309點，納指期貨升1.19%，報11177點。

【18︰11】歐元區10月Markit製造業PMI終值為54.8，略高於初值54.4；英國10月Markit製造業PMI終值53.7，略高於初值53.3。

【16︰16】德股升近0.2%；英股跌0.06%；法股升0.02%。

【16︰01】美股期貨升幅略為擴大，道指期貨升67點，報26461點；標指期升8點，報3273點；納指期貨升22點，報11069點。

【12︰02】美股期貨個別發展，道指期貨靠穩升26點，報26420點；標指期貨升3點，報3267點；納指期貨跌3點，報11043點。

【12︰00】有「商品大王」之稱的著名投資者羅傑斯（Jim Rogers） 再一次預警，指全球央行大印銀紙，人為地令環球市場波動，最終將會自招惡果，預計下一場熊市情況將是他一生以來最糟糕的。

【08︰10】原油價格受累歐洲多國收緊新冠肺炎防疫封鎖措施，令市場憂慮原油需求前景，加上利比亞進一步提高石油產量，紐約期油今早於亞洲時段一度跌逾6%，跌穿35美元水平。

【原油價格】紐約期油亞洲時段跌穿35美元　一度跌逾6%

道指上周五跌157點　港股ADR升175點

【BCT MPF專家一站式退休策劃 助你輕鬆儲蓄計劃未來 】 詳情

責任編輯︰梁浩碩

美股 期貨 羅傑斯 紐約期油 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數 標準普爾500指數 總統大選

上一篇文章

【疫情焦點】世衛：全球確診逾4793萬例　超過122萬人不治

下一篇文章

【美國大選】特朗普陣營有選舉人員 到費城點票中心要求入內監票
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【螞蟻上市觸礁】究竟馬雲說了甚麼　觸發螞蟻集團中港上市急煞停？
【螞蟻上市觸礁】究竟馬雲說了甚麼　觸發螞蟻集團中港上市急煞停？
【螞蟻上市觸礁】新華社十五字「贈」馬雲：話不可隨口、事不可隨心、人不可隨意
【螞蟻上市觸礁】新華社十五字「贈」馬雲：話不可隨口、事不可隨心、人不可隨意
【螞蟻退款】螞蟻最遲周五退款　中銀滙豐恒生齊收孖展息、一文看清銀行券商安排（不斷更新）
【螞蟻退款】螞蟻最遲周五退款　中銀滙豐恒生齊收孖展息、一文看清銀行券商安排（不斷更新）
【螞蟻上市觸礁】螞蟻集團暫緩IPO要知的8件事　螞蟻最快今退款、螞蟻錯在何處？
【螞蟻上市觸礁】螞蟻集團暫緩IPO要知的8件事　螞蟻最快今退款、螞蟻錯在何處？
【螞蟻上市觸礁】上交所：螞蟻集團AH股齊暫緩上市　是發行人及主承銷商根據實際情況作出的決定　上交所尊重並支持該決定（不斷更新）
【螞蟻上市觸礁】上交所：螞蟻集團AH股齊暫緩上市　是發行人及主承銷商根據實際情況作出的決定　上交所尊重並支持該決定（不斷更新）
【颱風消息】艾莎尼周五日間與港保持一段距離、周末減弱　港股本周交易料不受影響
【颱風消息】艾莎尼周五日間與港保持一段距離、周末減弱　港股本周交易料不受影響