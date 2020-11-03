【美股市況】美國大選日3大指數齊漲逾2% 道指最多飈近700點（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

美股隔晚於總統大選前夕反彈，道指升423點，而美股期貨今早於亞洲時段延續升勢，道指期貨升逾300點。美國今日將公布9月工廠訂單、9月耐用品訂單終值。

焦點新聞︰

【美國大選】譚新強：美國選舉人票制度存漏洞 特朗普或再次輸了普選票但贏得總統寶座

【與大戶對決】德美利證券：美股散戶較上兩屆大選樂觀 「愈近大選反而愈買貨」

即市走勢︰

【00︰44】美國大選日股市走勢強勁，3大指數齊漲逾2%，道指曾最多飈688點，高見27613點，暫升677點或2.5%，報27602點；納指上試11200關，暫升241點或2.2%，報11199點；標指升74點或2.2%，報3384點。

【22︰54】道指升500點，納指升1.2%。

【22︰33】美股三大指數開市報捷，道指彈315點，報27240點、納指報升56點或0.5%；阿里巴巴（09988、美：BABA）ADS開市挫8.6%，報284.16美元。

【19︰38】歐盟發言人表示，正努力就英國貿易協定達成一致。歐股表現造好，德股升195點或1.6%，法股升88點或1.9%，英股升95點或1.7%。

【19︰37】道指期貨升403點或1.5%，納指期貨升53點，標指期貨升40點。

【18︰12】沙特阿美上季少賺45% 維持季度息大派近1500億元

【18︰04】道指期貨升437點，報27233點，納指期貨升99點，標指期貨升44點。

【17︰00】美股期貨升幅進一步擴大，道指期貨升339點，報27135點；標指期貨升36點，報3337點；納指期貨升92點，報11155點。

【16︰14】道指期貨升226點，報27022點；標指期貨升21點，報3322點；納指期貨升30點，報11093點。

【12︰47】Starbucks（美﹕SBUX）行政總裁Kevin Johnson在第四財季業績發佈會表示，除了早前集團宣佈將關閉美國地區的400間分店和加拿大地區的200間分店以外，Starbucks擬額外關閉200間主要在美國城市地區的分店，把新店鋪開設在較偏遠的地區。

【Starbucks】星巴克拓展免下車外賣業務 擬額外關閉200間城市地區分店

【12︰02】道指期貨升199點，報26995點；標指期貨升17點，報3318點；納指期貨升32點，報11095點。

【11︰55】蘋果公司（Apple，美：AAPL）周一宣布將於當地時間11月10日（香港時間11月11日凌晨2時）舉辦發布會，並以One More Thing （還有多件事）為題，外界預計蘋果將發布新Mac機。

【蘋果發布會】蘋果「雙11」開One More Thing發布會 新Mac要登場？

【10︰00】中環資產投資行政總裁譚新強表示，美國大選中，在選舉人票制度下，誰人入主白宮仍存不確定性，市場不明朗因素偏高。

【08︰10】PayPal（美︰PYPL）公布第三季業績，期內收入54.6億美元，按年升25%，勝市場預期的54.2億美元，經調整每股盈利1.07美元，較市場預期的94美仙為高。不過，PayPal略為調低全年業績展望指引，PayPal盤後跌近6%。

【PayPal業績】PayPal盤後跌近6% 績勝預期惟調低展望指引

道指升423點港股ADR升160點 紐約期油升近3%

-------------------------

11月2日（一）市況

美股周一（2日）開市向好，收復上周五失地，電動車中概股表現亮眼。另外，美國進入冬令時間，美股市時間將變成香港時間晚上10時半，至次日淩晨5時。市場注視本周美國大選結果，美國10月ISM製造業指數遠超預期，達59.3。

截至5：00 最新報 變幅 道指 26,925.05 +1.6% 納指 10,957.61 +0.4% 波音 148.66 +3.0% 大摩 49.39 +2.6% Tesla 400.51 +3.2% 蘋果 108.77 -0.1% facebook 261.36 -0.7% ZOOM 453.00 -1.7% google 1,624.32 +0.5% 微軟 202.33 -0.1% Twitter 39.49 -4.5% Palantir 10.57 +4.3%

港股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】

焦點新聞︰

【美國大選】繼高盛後摩通下調美國科技股評級 料選舉過後美股板塊輪動

【美國大選】周二大選後 美股為何仍難脫險？

「商品大王」羅傑斯再預警 下一場熊市將是人生中最糟糕

【美股焦點】美股交易進入冬令時間 周一起開市收市延後一小時

【美元危機】橋水達里奧︰人民幣將成儲備貨幣 「比所有人預期都快」

【電動車股】比亞迪破頂 蔚來小鵬盤前爆升 資金輪動放棄Tesla？

即市走勢︰

【05︰00】道指收市升423點，收報26925點，標指升1.2%，收報3310點，納指升0.4%，收報10957點。

【00︰01】美升幅收窄，道指升384點，報26870點；標指升1.2%，報3307點；納指升0.7%，報10987點。

【23︰22】道指升515點，報27016；標指升1.7%；納指升1.3%。

【23︰13】PMI數據勝預期，美股升幅擴大，道指升443點，報26944點；標指升1.54%；納指亦升1.22%。

【23︰11】【美國經濟】美國10月ISM製造業PMI為59.3 遠勝預期

【22︰30】道指高開189點，報26691點，其後升幅擴至352點；標指升1.2%；納指升0.86%。

【22︰14】現貨白銀跌0.14美元，現報23.84美元

【21︰43】道指期貨升390點，報26784點；標指期貨升1.2%，報3303點；納指期貨升0.8%，報11134點。

【20︰21】道指期貨升450點，報26844點。

【18︰53】道指期貨升400點，報26794點；標指期貨升1.36%，報3309點，納指期貨升1.19%，報11177點。

【18︰11】歐元區10月Markit製造業PMI終值為54.8，略高於初值54.4；英國10月Markit製造業PMI終值53.7，略高於初值53.3。

【16︰16】德股升近0.2%；英股跌0.06%；法股升0.02%。

【16︰01】美股期貨升幅略為擴大，道指期貨升67點，報26461點；標指期升8點，報3273點；納指期貨升22點，報11069點。

【12︰02】美股期貨個別發展，道指期貨靠穩升26點，報26420點；標指期貨升3點，報3267點；納指期貨跌3點，報11043點。

【12︰00】有「商品大王」之稱的著名投資者羅傑斯（Jim Rogers） 再一次預警，指全球央行大印銀紙，人為地令環球市場波動，最終將會自招惡果，預計下一場熊市情況將是他一生以來最糟糕的。

【08︰10】原油價格受累歐洲多國收緊新冠肺炎防疫封鎖措施，令市場憂慮原油需求前景，加上利比亞進一步提高石油產量，紐約期油今早於亞洲時段一度跌逾6%，跌穿35美元水平。

【原油價格】紐約期油亞洲時段跌穿35美元 一度跌逾6%

道指上周五跌157點 港股ADR升175點

【BCT MPF專家一站式退休策劃 助你輕鬆儲蓄計劃未來 】 詳情

責任編輯︰梁浩碩