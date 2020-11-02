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【鑽石鑑定】周大福利用AI及區塊鏈技術　明年港推人工智能鑽石鑑定證書

股市 12:26 2020/11/02

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周大福稱，有關人工智能鑽石鑒定技術由金展科技研發，並成功獲授六項國際發明專利。

周大福 （01929） 公布，成功研發結合人工智能及區塊鏈技術的「 周大福人工智能鑽石鑑定證書」，借助人工智能及大數據，分析鑽石的顏色（Colour）和淨度（Clarity），並採用數字化鑽石評級新標準，顧客可更易理解鑽石的分級和特質，更有助減低人為誤差的風險。周大福指，有關證書將於明年上半年在香港推出，以旗下鑽石原材料品牌T MARK的0.3卡或以下鑽石為試點，為顧客提供一致性的鑽石評級新標準。

「山寨周大福」周六福A股闖關失敗，詳見【下一頁】

周大福稱，有關人工智能鑽石鑒定技術由金展科技研發，並成功獲授六項國際發明專利，涵蓋系統設計、操作流程及人工智能分析等方面，而人工智能系統能提供高度可控的鑽石鑑定環境、穩定的分析表現，減少主觀或環境因素構成的評級誤差，至今已深度學習逾2,000萬張多角度鑽石影像，大大提升鑒定結果的一致性，僅需數分鐘人工智能便能完成評級步驟，大大提升鑑定鑽石的成本效益。

周大福珠寶集團董事總經理黃紹基表示，集團積極研發人工智能技術，創立鑽石行業的新標準，且透過累積大數據和深度學習技術，持續優化鑽石鑒定系統的經驗值，推動鑽石鑑定的長遠發展。

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