【美國大選】拜登催谷黑人選民投票 斥特朗普抗疫無能如犯罪

美國大選投票日周二（11月3日）舉行，民主黨總統候選人拜登的競選活動也步入最後衝刺階段，並來到關鍵搖擺州的賓夕法尼亞。拜登大力催谷黑人選民屆時前往投票，又批評共和黨對手特朗普抗疫無能，「幾乎是犯罪」（almost criminal）。

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拜登周日到賓夕法尼亞州的費城拉票，並大打種族牌。拜登表示，每一日都可以不同種族在疫情下面對的差別待遇，斥責現任總統特朗普抗疫無能，「幾乎是犯罪」，並指疫情導致黑人社群的大規模受挫。

拜登續指，特朗普做任何事，也阻不到這個國家進行投票。他表示：

「他（特朗普）知道假如你們願意表態，他不會有任何機會（連任）。美國人不會被噤聲。」 （He knows that if you get to have your say, he doesn’t stand a chance. But the American people will not be silenced.）

他呼籲支持者要把這名無法保護國家的總統任期劃上句號，重申改變國家的權力是在於眾人手上。

拜登又表示，已經受夠特朗普帶來的這些混亂、Twitter帖文、憤怒仇恨、錯誤和不負責任。他強調：

「真相是，要打倒病毒，我們首先要打倒特朗普。」 （The truth is, to beat the virus, we’ve first got to beat Donald Trump.）

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責任編輯：陳啟賢

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