【美國大選】拜登催谷黑人選民投票 斥特朗普抗疫無能如犯罪

美國大選投票日周二(11月3日)舉行,民主黨總統候選人拜登的競選活動也步入最後衝刺階段,並來到關鍵搖擺州的賓夕法尼亞。拜登大力催谷黑人選民屆時前往投票,又批評共和黨對手特朗普抗疫無能,「幾乎是犯罪」(almost criminal)。

拜登周日到賓夕法尼亞州的費城拉票,並大打種族牌。拜登表示,每一日都可以不同種族在疫情下面對的差別待遇,斥責現任總統特朗普抗疫無能,「幾乎是犯罪」,並指疫情導致黑人社群的大規模受挫。

拜登續指,特朗普做任何事,也阻不到這個國家進行投票。他表示:

「他(特朗普)知道假如你們願意表態,他不會有任何機會(連任)。美國人不會被噤聲。」

(He knows that if you get to have your say, he doesn’t stand a chance. But the American people will not be silenced.)