【美國大選】各地加派警察巡邏戒備 恐大選釀暴力事件

▲ 美國總統大選11月3日舉行，各地警察加強部署以防大選觸發暴力事件。

美國總統大選11月3日舉行，不少人憂慮大選會觸發暴力事件。隨著選舉臨近，紐約、底特律等多個城市都為總統大選做好準備，更加派部署警察巡邏，以防美國各地於大選日發生騷亂。

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紐約市共有1,201個票站，該市法律要求每個票站最少要部署1名警察，更要額外部署數百名警察待命。紐約市警方表示已向更多警員進行公共騷亂方面的培訓，並因應選舉部署更多警察。

賓夕法尼亞州為關鍵搖擺州，同時面臨激進左派分子及極右武裝分子威脅。該州警方正密切監視。再加上美國今年爆發多場示威，近月最少有5名示威者遭槍殺，密歇根、威斯康星、佛羅里達、佐治亞及俄勒岡州都有採取同類措施。

其中屬民主黨的密歇根州州長惠特曼（Gretchen Whitmer）曾遭極右分子計劃綁架，該州因應選舉加強部署，部分城市培訓票站職員如何應對破壞選舉人士或激進分子。

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有城市更為此陷入困境。由於內華達州拉斯維加斯前往票站投票的人數變多，警方加強戒備，但又憂慮於票站外部署警車，可能會嚇走一眾選民。當地警方表示，目前他們認為加強隨機巡邏的頻率，會是較好的選擇。

比佛利山（Beverly Hills）的官員更表示，為免選舉日可能發生騷亂或搶劫，決定暫時關閉名店街羅迪歐大道（Rodeo Drive），又警告商店提防有人會經窗戶闖入。

警方和不少專家都表示，如選舉當晚未能明確分出勝負，其後的社會局勢會更加令人憂慮。前美國國土安全部反恐協調員科恩（John Cohen）表示，他從未見過像目前這樣複雜及危險的環境威脅，形容國家目前處於兩極分化，不少人都感到憤怒。

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責任編輯：鄭錦玲