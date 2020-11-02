【本地疫情】陳肇始：不排除收緊酒吧限制　何栢良稱已出現疫情爆發循環

剛過去的周末適逢是萬聖節，不少港人外出慶祝。食物及衞生局長陳肇始在電台節目中表示，市民趁萬聖節有較多聚集，加上昨日出現3宗與酒店渡假相關個案，現時不宜再放寬社交距離措施。

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陳肇始籲市民自律，明白市民都想稍為放鬆，但亦應盡量減少聚集，因為進入冬天必須嚴謹預防第四波疫情的爆發，現時不宜再放寬社交距離措施。她又指，由於留意到有酒吧違反防疫規定，若違規情況多，不排除會收緊限制措施。

▲ 陳肇始指，由於留意到有酒吧違反防疫規定，若違規情況多，不排除會收緊限制措施。

港大感染及傳染病中心總監何栢良在一個電台節目表示，過去周末個別地點人山人海，有人未有遵守防疫規定。他形容又再出現疫情爆發循環，每當放寬措施，有市民不遵守防疫規定，疫情就會反彈。何指上個月已出現兩次小循環，有感染群組與長假期活動有關，預計本地個案會陸續有來。

對於本港昨日有最少3宗與酒店渡假Staycation有關的初步確診個案，酒店業主聯會執行總幹事李漢城則指，涉事的梅窩銀礦灣海景渡假樂園，並非其聯會的會員，難以評論酒店的管理。但他強調聯會早前已向業界發指引，限制每間房任何時段都不可超過4人，確保訪客只是前來探訪並設時限等。

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責任編輯：葉泳珊