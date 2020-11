英國疫情持續之際,英國威廉王子(Prince William)據報4月曾確診新冠肺炎,威廉王子更一度出現呼吸困難。報道指,威廉王子在確診後決定不公開自己病情,因不想造成大眾恐慌。

英國《太陽報》引述王室消息人士指,威廉王子在4月曾確診新冠肺炎,而且病情嚴重,威廉王子一度出現呼吸困難,令他身邊的人感到憂慮。英國廣播公司(BBC)亦指,有消息確認事件屬實。

報道指,威廉王子在確診後決定不公開自己病情。消息指,威廉王子當時指:

「有很重要的事情正在發生,而我亦不想令任何人憂慮。」

(There were important things going on and I didn’t want to worry anyone.)