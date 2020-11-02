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【螞蟻上市】螞蟻集團首日掛牌即有輪證　期貨期權沽空同日登場

股市 11:59 2020/11/02

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螞蟻集團首日掛牌，即有輪證、股票期貨、期權等配套。

螞蟻集團 （新上市編號：06688） 上周完成招股，周四（11月5日）正式掛牌，如同近年大型新股上市，聯交所向窩輪、牛熊證發行商表示，螞蟻集團首日掛牌同日即可推出相關輪證。瑞通等輪證發行商已表明，有意同日推出產品。

聯交所於上周五已公布，擬於螞蟻集團首日推出螞蟻集團個股期貨、期權，並將螞蟻集團列在可沽空證券名單內。

據聯交所通告，螞蟻集團股票期權合約買賣單位為1000股，為正股買賣單位的20倍，期貨類別為1，交易費用3元，首日設有11月、12月，明年1月、2月、3月、6月和9月合約。

期貨產品方面，螞蟻集團期貨合約買賣單為也為1000股，交易費用3元，首日設有11月、12月，明年1月、3月及6月合約。

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記者：麥德銘

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