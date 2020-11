【美國大選】特朗普拉票：投拜登就是支持封城、裁員和苦難

美國大選投票日周二(11月3日)舉行,共和黨總統特朗普的拉票活動也步入最後衝刺階段。他在北卡羅萊納州拉票時再打經濟牌,直指投票支持民主黨對手拜登,就是支持封城、裁員和苦難。特朗普又踩低歐洲大舉封城,藉以抬舉他領導下的美國,宣稱因為不封城,才有最少的經濟下挫和最大的經濟反彈。

特朗普周日黃昏到北卡州希科里(Hickory)舉行造勢大會,他當眾向民主黨州長庫帕(Roy Cooper)喊話,要求對方重開北卡州。特朗普又自誇他在新冠肺炎疫情期間推出的經濟復甦方案,「製造出全球最偉大的經濟發電機」(creating the world’s greatest economic powerhouse),並警告對手拜登的主張只會妨礙國家復原。

特朗普也繼續「大嘴巴」風格,利用歐洲疫情去踩低別人、抬高自己,他表示:

「歐洲實施嚴厲封城,但病例仍然爆升,死亡繼續增加,經濟一潭死水。我們(美國)則有最少的(經濟)下挫,最大的經濟反彈。歐洲封城只是導致人們承受更多(苦難)、延誤就醫和金融接害。」

(Europe imposed draconian lockdowns and yet their cases are exploding, their deaths are surging and their economies are in ruins. We had the smallest down and the largest up on the economy, by far. The European lockdowns are leading to more suffering, delayed medical care and financial devastation.)