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中國領軍種豬養殖企業 天兆豬業迎黃金機遇 現正招股

股訊匯 09:00 2020/11/02

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中國是全球最大的豬肉消費國和生產國之一，豬肉消費佔所有肉類消費六成以上，整個豬肉行業產業鏈包括種豬培育、飼料、設備、疫苗、生豬養殖和屠宰等多個環節。當中種豬培育屬於產業鏈上游，擁有豬隻繁殖所需的重要資源和技術，對整個豬隻養殖行業極為關鍵，業內領先企業四川天兆豬業（01248），現正公開招股，公司計劃發售3,862萬股H股，招股價介乎26港元至38.8港元，最高集資14.98億港元。招股日期由即日起至11月6日止，一手（200股）入場費7,838港元，公司預期於11月16日掛牌上市。

中國種豬市場規模與商品豬市場息息相關，由於種豬業處於整個豬肉行業產業鏈最上游，屬養殖業的重要資源，因此種豬價格相對穩定。尤其當商品豬價格居高不下時，豬隻養殖場更傾向購買種豬以擴展規模及爭取更大市場份額。天兆豬業擁有高質量的種豬以及豐富遺傳資源和技術，營業收入由2017年至去年複合增長率平均達28.5%，發展潛力相當優秀。

成長迅速 盈利出眾

以過去數年為例，2015年至2018年間商品豬年銷量大約維持在7億頭左右。去年受非洲豬瘟影響，大量豬隻被處理，導致商品豬銷售量下滑至約5.4億頭。非洲豬瘟造成的供應短缺，以及來自豬隻養殖公司的龐大需求缺口，導致商品豬及種豬價格上漲，大幅延長這次自2018年開始的「豬周期」，預料未來數年種豬價格均會處於高位。對天兆豬業這樣能有效應用新科技、採用先進的管理技術，以及擁有更佳疾病預防措施的大型豬隻養殖公司，非洲豬瘟爆發帶來了更大的成長機遇。

在經營業績上可見，天兆豬業營業收入從2017年的4.75億元（人民幣，下同）增長至2019年的7.84億元，年複合增長率達28.5%；2020年首4個月，同比營收更增長85%至3.52億元。淨利潤方面，從2017年1.59億元增至2019年4.85億元，年複合增長率達75%；2020年首4個月，淨利潤同比颷升572%至2.34億元，可見成長力度強勁。事實上，於2017年，2018年及2019年，就種豬銷售收益而言，天兆豬業在中國所有的種豬養殖公司當中分別排行第二，第四及第一；而在整體毛利率方面，2018年及2019年分別為22.1%及48.4%，同期均高於同業，處於行業領先地位。

科技賦能 擁多項優勢

就種豬企業來說，種豬的質量及遺傳資源就是其最大優勢。天兆豬業多年來分別從加拿大及法國引進純種豬隻及育種技術，經過自身不斷實驗及測試，現時已建立一套自有的育種技術，能持續改善豬隻的遺傳基因並提高豬隻的質量。天兆豬業又為豬隻設立專門的營養計劃，由動物營養學專家根據營養需求設計飼料配方，以確保豬隻的質素。

在現代化管理方面，天兆豬業會對豬隻數據進行實時監控和分析，迅速回應豬隻養殖問題；同時透過高效的疾病預防控制系統嚴控流行病，亦利用自家設計的「天兆雲智能養豬管理系統」對豬隻養殖場的生產數據進行持續分析，協助管理及控制生物資產、存貨水平及人力資源等，以持續改善生產力及整體效益。

迎黃金機遇 業務料將持續增長

根據灼識諮詢報告，於2020年，因受非洲豬瘟疫情影響，商品豬供應及潛在商品豬需求之間的落差估計為375百萬頭豬隻，預計未來數年仍會存在巨大的落差，從而為豬隻養殖場帶來可觀的市場機遇。加上過去一年，中國政府已頒佈多項扶持政策以鼓勵商品豬生產，對於推動商品豬行業的發展十分有利。為迎接機遇，天兆豬業將繼續新建養殖場及擴建現有養殖場，提升出欄產能，亦計劃開拓東北、西北及華東地區市場，完善全國性佈局。而在種豬基因方面，天兆豬業繼續引進其他品系的種豬，及投資於基因開發技術的研發及改良種豬的基因表現，以培育「天兆系」豬品種，構建全品系種豬超市，同時提供各種不同表現特性的純種及二元後備母豬，穩固現時的市場領導地位，綜合公司優良的財務數據，有望打造出世界一流豬隻養殖服務平台。

點擊下圖前往天兆豬業白表eIPO網站

聯繫：香港經濟日報廣告部 上市公司組 │ annteam@hket.com

天兆豬業（01248） IPO

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