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【港股追蹤】瑞銀指呢間公司正急速轉型電動及自動駕駛　股價即時抽升一成

股樓投資 11:44 2020/11/02

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瑞銀發表報告表示，早前在上月北京車展公布SEA(浩瀚智能進化體驗架構)，公司管理層為投資者就此舉行推介會，指投資者對此今次推介會感驚喜，認為公司即急速轉型至電動及自動駕駛車企，呢間公司正正是藍籌股吉利(00175)  。

該行認為，吉利正快速從汽車製造商，轉型至電動及自動駕駛科技公司，維持對吉利「買入」評級，上調對其目標價，由18.5元升20元，相當預測2021年及2022年預測市盈率由15倍升至16倍。

瑞銀指，吉利SEA平台已投入研發近4年(已投資180億人民幣)，有助加快新能源車的發展周期50%，並可用於旗下7品牌，超過16款型號，料首款搭配平台的車型可於明年，在領克品牌下推出，屆時將有助投資者對公司新能源車的信心。

瑞銀指，吉利在推新車的時間表上亦較進取，而且其年生產能力達100萬架以上，明顯較Tesla有優勢。

吉利今日股價明顯造好，截至臨近中午收市仍升逾一成。

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