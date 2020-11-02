【阿里巴巴9988】阿里旗下電商平台Lazada 遭黑客盗取110萬名用戶資料

阿里巴巴(09988)旗下東南亞電商平台Lazada爆出資料泄漏事件。消息指，Lazada多達110萬名用户資料，被黑客入侵盗取。截至11時阿里報292.6元跌0.2%。

【港股業績】11月公布業績 主要港股一覽 詳情請看[下一頁]

【港股追蹤】內銀股派第三季業績 利潤水平普遍低於去年同期[下一頁]

Lazada表示，被盗取的資料來自旗下雜貨子公司Redmart，資料屬一年半前數據，內容包括家庭和信用卡資料,目前該數據庫已被禁止進入。

Redmart成立於2011年，在新加坡供應生鮮商品網購服務，產品覆蓋種類達8000種。2016年被Lazada收購。今次事件屬新加坡近年較大型的資料泄漏事件。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機