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【阿里巴巴9988】阿里旗下電商平台Lazada 遭黑客盗取110萬名用戶資料

股樓投資 12:03 2020/11/02

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阿里巴巴(09988)旗下東南亞電商平台Lazada爆出資料泄漏事件。消息指，Lazada多達110萬名用户資料，被黑客入侵盗取。截至11時阿里報292.6元跌0.2%。

【港股業績】11月公布業績　主要港股一覽  詳情請看[下一頁]

【港股追蹤】內銀股派第三季業績 利潤水平普遍低於去年同期[下一頁]

Lazada表示，被盗取的資料來自旗下雜貨子公司Redmart，資料屬一年半前數據，內容包括家庭和信用卡資料,目前該數據庫已被禁止進入。

Redmart成立於2011年，在新加坡供應生鮮商品網購服務，產品覆蓋種類達8000種。2016年被Lazada收購。今次事件屬新加坡近年較大型的資料泄漏事件。

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撰文 : 李尚毅

阿里巴巴－SW（09988） 經濟

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