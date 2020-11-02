【阿里巴巴9988】天貓雙11提早預售 開場即破逾億銷售額

今年阿里巴巴（09988）的天貓「雙11」活動加長3日，於11月1日至3日提早開始。在活動開始不久，已有不少品牌貢獻出逾億銷售額。今早阿里巴巴股價曾升至298.4元，後升幅收窄，現報294.2元，升0.341%，成交27.9億元。

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阿里指，開賣後1分鐘，Adidas成交額隨即超過1億元（人民幣，下同），其後Nike的成交額亦突破1億元。在開賣111分鐘後，蘋果、華為、小米 （01810） 、海爾等逾百個國內外知名品牌，銷售金額宣告突破100億元，當中以歐美美妝品牌、電子產品貢獻最多。

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在開賣一小時之內，有1,100萬人湧入天貓搶購華為的絕版麒麟手機和蘋果iPhone。其中，有600萬人選擇華為，有500萬人選擇蘋果iPhone。

而包括華為、海爾、三星等在內，近百家全球著名家電、數碼品牌的總裁都在淘寶開「總裁直播間」，成為帶貨主播。

今年天貓「雙11」增設雙重購物時段，分為兩輪，第一輪為預售從11月1日至3日，第二輪由11月11日開始。這能讓消費者可以提早結帳及收到預購商品，並分攤物流壓力。

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