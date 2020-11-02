  • 29°C
香港時間 : 20201102日 (一) 13:15
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【阿里巴巴9988】天貓雙11提早預售 開場即破逾億銷售額

股樓投資 12:24 2020/11/02

分享：

今年阿里巴巴（09988）的天貓「雙11」活動加長3日，於11月1日至3日提早開始。在活動開始不久，已有不少品牌貢獻出逾億銷售額。今早阿里巴巴股價曾升至298.4元，後升幅收窄，現報294.2元，升0.341%，成交27.9億元。

【港股追蹤】瑞銀指呢間公司正急速轉型電動及自動駕駛　股價即時抽升一成  詳情請看[下一頁]

阿里指，開賣後1分鐘，Adidas成交額隨即超過1億元（人民幣，下同），其後Nike的成交額亦突破1億元。在開賣111分鐘後，蘋果、華為、小米 （01810） 、海爾等逾百個國內外知名品牌，銷售金額宣告突破100億元，當中以歐美美妝品牌、電子產品貢獻最多。

【阿里巴巴9988】阿里旗下電商平台Lazada 遭黑客盗取110萬名用戶資料  詳情請看[下一頁]

在開賣一小時之內，有1,100萬人湧入天貓搶購華為的絕版麒麟手機和蘋果iPhone。其中，有600萬人選擇華為，有500萬人選擇蘋果iPhone。

而包括華為、海爾、三星等在內，近百家全球著名家電、數碼品牌的總裁都在淘寶開「總裁直播間」，成為帶貨主播。

今年天貓「雙11」增設雙重購物時段，分為兩輪，第一輪為預售從11月1日至3日，第二輪由11月11日開始。這能讓消費者可以提早結帳及收到預購商品，並分攤物流壓力。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

撰文 : 趙家盈

雙十一 經濟 阿里巴巴－SW（09988）

下一篇文章

【阿里巴巴9988】阿里旗下電商平台Lazada 遭黑客盗取110萬名用戶資料
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【天氣預報】兩個颱風前後腳？下周二或打風 （附天鵝及艾莎尼預測路徑圖）
【天氣預報】兩個颱風前後腳？下周二或打風 （附天鵝及艾莎尼預測路徑圖）
【業主睇淡】頂層連天台800萬有找　可九成按揭　低市價成交再現？
【業主睇淡】頂層連天台800萬有找　可九成按揭　低市價成交再現？
【天文現象】10月31日現「藍月亮」一文看清觀月最佳時刻
【天文現象】10月31日現「藍月亮」一文看清觀月最佳時刻
【樓市現象】投資者大蝕183萬也要沽加多利峯三房 原因估你唔到 代理：業主費事煩
【樓市現象】投資者大蝕183萬也要沽加多利峯三房 原因估你唔到 代理：業主費事煩
【投資失誤】年輕人22萬積蓄買舊經濟股　高追滙豐領展　錯失止蝕機會
【投資失誤】年輕人22萬積蓄買舊經濟股　高追滙豐領展　錯失止蝕機會
【薪酬調查】應屆畢業生入職月薪有多少？　8大行業入職月薪一覽
【薪酬調查】應屆畢業生入職月薪有多少？　8大行業入職月薪一覽