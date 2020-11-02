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外匯基金第三季投資收益528億元　港股仍損手（附近年表現）

宏觀解讀 11:26 2020/11/02

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金管局出席立法會財經事務委員會，公布第三季外匯基金投資表現。外匯基金上季錄得收益528億元，按年大升1.24倍，按季就跌54%。總結首3季，外匯基金首三季賺624億元，金管局早前公布，2020年首季投資虧損1,120億元，次季轉錄1,014億元投資收入，最新數據反映該局再更新季度表現資料。

金管局副總裁李達志表示，展望投資市場仍有很多不確定性，未來續會小心處理及管理外滙基金。

單計第三季表現，外匯基金從外國股票投資多賺299億元；香港股票虧損3億元；債券投資收益85億元；非港元資產外匯估值上調147億元。

總計今年首三季，債券收益832億元，其他股票145億元。

  2020年（未審計） 2019年 2018年
  1至9月 第三季 全年 全年
債券 832億 85億 1145億 574億
香港股票 -199億 -3億 221億 -207億
其他股票 145億 299億 1007億 -387億
外匯 -97億 147億 -130億 -90億
其他投資 -57億 - 379億 219億
投資收入 624億 528億 2622億 109億

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記者：趙穎妍

基金 外滙基金 香港金融管理局
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