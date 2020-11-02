外匯基金第三季投資收益528億元 港股仍損手（附近年表現）
宏觀解讀 11:26 2020/11/02
金管局出席立法會財經事務委員會，公布第三季外匯基金投資表現。外匯基金上季錄得收益528億元，按年大升1.24倍，按季就跌54%。總結首3季，外匯基金首三季賺624億元，金管局早前公布，2020年首季投資虧損1,120億元，次季轉錄1,014億元投資收入，最新數據反映該局再更新季度表現資料。
金管局副總裁李達志表示，展望投資市場仍有很多不確定性，未來續會小心處理及管理外滙基金。
單計第三季表現，外匯基金從外國股票投資多賺299億元；香港股票虧損3億元；債券投資收益85億元；非港元資產外匯估值上調147億元。
總計今年首三季，債券收益832億元，其他股票145億元。
|2020年（未審計）
|2019年
|2018年
|1至9月
|第三季
|全年
|全年
|債券
|832億
|85億
|1145億
|574億
|香港股票
|-199億
|-3億
|221億
|-207億
|其他股票
|145億
|299億
|1007億
|-387億
|外匯
|-97億
|147億
|-130億
|-90億
|其他投資
|-57億
|-
|379億
|219億
|投資收入
|624億
|528億
|2622億
|109億
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記者：趙穎妍