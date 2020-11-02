【新股IPO】藥明巨諾2126追揸沽攻略　投資界：升一成半止賺

▲ 藥明巨諾將於11月2日掛牌。

藥明巨諾JW Therapeutics （新上市編號：02126） 暗盤，投資界認為，近期新股表現未如理想，物管股及醫藥股亦未如理想，預計藥明巨諾最多升10%至15%，建議投資者可止賺離場。

中薇證券研究部董事黃偉豪表示，近期新股表現一般，連深受投資者歡迎的生物科技股及物管股的勢頭減弱，加上市場大部分資金鎖在螞蟻集團，預計藥明巨諾升幅輕微，升幅最多10%至15%，建議投資者若見升幅逾一成，可以止蝕離場。

信誠證券聯席董事張智威表示，近期新上市公司表現一般，早前的先聲藥業 （02096） 於暗盤及首日掛牌均逾近2成，令投資者有失信心。雖然藥明巨諾有多名基投助陣，但他預料股價將徘徊於招股價範圍，不建議投資者抱太大期望。

藥明巨諾JW Therapeutics於今日公布招股結果，合共吸引逾26萬人認購，公開發售超賽認購倍數為448，凍資逾1000億元，1手中籤率5%，抽80手（40,000股）穩獲1手。

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