【英國疫情】英格蘭封城4周 高文浩：措施有可能延長

新冠肺炎在英國肆虐，英國政府終於向疫情低頭，宣布整個英格蘭地區周四（5日）起封城，措施維持約一個月，以遏制英格蘭當前持續升溫的疫情。內閣事務大臣高文浩（Michael Gove）更表示，英格蘭的封城措施有可能延長。

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英國目前是歐洲最多人命喪新冠肺炎的國家，累計已逾4.6萬人死亡，確診病例近期更以每日約2萬宗的速度增加，累計已突破100萬宗。有科學家估計，隨著英國進入冬季，最壞情況可致8萬人死亡。

首相約翰遜上周六（31日）宣布，英格蘭地區周四凌晨起封城，措施暫時有效至12月2日。 身為內閣高層的高文浩周日（1日）接受天空新聞訪問，被問及封城措施有否可能在12月初之後再度延長，高文浩直接回應：「有。」（Yes）

高文浩表示：

「我們可以肯定地說，除非我們現在採取行動，否則醫療服服體系將會以我們無法容忍的方式被浸沒。」 （We can definitively say that unless we take action now, the (health service) is going to be overwhelmed in ways that none of us could countenance）

高文浩又提到，關於對家庭和商戶的財政支援，政府預定在未來數日內公布，包括可能在已承諾的緊急撥款上加碼。

路透社引述《泰晤士報》指，多名內閣大臣都示意，英格蘭封城措施可能延至明年，但考慮在下月聖誕節期間稍為放鬆一陣子。大臣認為，假如新冠肺炎相關的死亡病例和住院病院仍在上升，要結束封城將是「非常困難」。

至於英國其他地區，包括蘇格蘭、威爾士和北愛爾蘭，有該區自行制定的措施，並已在近來數周相繼提升防疫措施。

英國政府科學顧問法勒（Jeremy Farrar）向英國廣播公司（BBC）表示，除非疫情顯著緩和，否則封城措施將需要延至12月初之後，這總好過撤除限制，之後再在聖誕除夕期間實行加倍嚴厲的措施。

法勒又提到，預期新冠疫苗在明年面世後，縱使效果未必完美，但也將對疫情產生重大變化。而英國蘇廠AstraZeneca 周日也表示，英國監管部門正加速檢視公司的新冠疫苗。

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▲ 內閣事務大臣高文浩。

責任編輯：陳啟賢