【英國疫情】英格蘭封城4周 高文浩：措施有可能延長

新冠肺炎在英國肆虐,英國政府終於向疫情低頭,宣布整個英格蘭地區周四(5日)起封城,措施維持約一個月,以遏制英格蘭當前持續升溫的疫情。內閣事務大臣高文浩(Michael Gove)更表示,英格蘭的封城措施有可能延長。

英國目前是歐洲最多人命喪新冠肺炎的國家,累計已逾4.6萬人死亡,確診病例近期更以每日約2萬宗的速度增加,累計已突破100萬宗。有科學家估計,隨著英國進入冬季,最壞情況可致8萬人死亡。

首相約翰遜上周六(31日)宣布,英格蘭地區周四凌晨起封城,措施暫時有效至12月2日。 身為內閣高層的高文浩周日(1日)接受天空新聞訪問,被問及封城措施有否可能在12月初之後再度延長,高文浩直接回應:「有。」(Yes)

高文浩表示:

「我們可以肯定地說,除非我們現在採取行動,否則醫療服服體系將會以我們無法容忍的方式被浸沒。」

(We can definitively say that unless we take action now, the (health service) is going to be overwhelmed in ways that none of us could countenance)