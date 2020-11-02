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【美國大選】共和黨促裁定免下車投票無效 德州法院駁回

環球政治 11:36 2020/11/02

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共和黨人入稟德州法院，要求裁定德州哈里斯縣免下車票站的12.7萬張選票無效。

美國總統大選11月3日舉行，共和黨人入稟德州法院，要求裁定州内哈里斯縣免下車票站的12.7萬張選票無效。德州最高法院周日（1日）駁回要求，裁定選舉官員允許選民免下車投票的方式並無違法。

【美國大選】特朗普否認將搶先宣告勝選 但考慮提法律挑戰 【下一頁】

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手持38張選舉人票的德州過往一直是共和黨票倉，但今屆大選民調顯示德州有染藍趨勢。哈里斯縣（Harris County）因應新冠肺炎疫情，設置10個免下車投票站，讓選民開車到票站後可留在車上投票。

共和黨人上周入稟德州法院，指德州的選舉法律未有明文批准免下車投票，需要特殊協助的選民才可免下車投票。共和黨人更指出，如將這些選票納入計算，將令人質疑這場選舉的完整性和合法性。德州最高法院於周日駁回要求，但未有提供駁回理由。

【美國大選】9200萬人提前投票 為上屆總票數近7成【下一頁】

共和黨人同時入稟聯邦法院，聯邦法院周一（2日）也會就哈里斯縣免下車投票的爭議，於休斯敦召開緊急聽證會，地區法官哈南（Andrew Hanen）料於同日做出裁決。

緊貼「美國大選」選情及影響，登入iet2.hket.com/us-election2020/index.html

責任編輯：鄭錦玲

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