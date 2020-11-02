【華為動向】任正非：明兩年求生存最艱難　擬招聘最少8千應屆畢業生

▲ 綜合內地媒體最新報道，華為創辦人任正非最近表示，2021至2022年是華為求生存、謀發展戰略攻關最艱難的兩年，所以擬明年擴大應屆畢業生的招聘人數至最少8,000人。（法新社資料圖片）

中國電訊設備商華為面對美國持續打壓，面臨晶片斷供危機，早前指出仍需積極壯大供應鏈「求生存」。綜合內地媒體最新報道，華為創辦人任正非表示，2021至2022年是華為求生存、謀發展戰略攻關最艱難的兩年。而當中以人才為發展關鍵，所以擬明年擴大應屆畢業生的招聘人數至最少8,000人。

報道指，任正非日前在一場有關研發職能類別的應屆畢業生招聘座談會上發言，表示華為需要強大的隊伍、足夠水平的兵力才可集中優勢，所以會以引進「新流」為戰略之一。

任正非還表示，其戰略重心要壓到前端，除了要保持正常的研發預算，未來還將投入額外數十億美元的公關經費。

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此外，最新有外電引述消息人士指出， 華為計劃在上海設立晶片生產工廠，不再使用美國技術，解決美國出口管制帶來的晶片供應問題。不過華為，以及被指為其合作夥伴的上海集成電路研發中心就拒絕回應有關報道。

據指該廠將會首先生產較低端的 45 納米晶片，至 2021 年下半年就會生產用於智能電視及其他互聯網設備的 28 納米晶片，2022 年則可生產用於 5G 網絡電訊設備的 20 納米晶片。故連同此前 1至2 年的晶片庫存，相信設廠可令華為的 5G 業務持續運作。

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責任編輯：張寶燕