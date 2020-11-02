【美國大選】民意調查太多好混亂？ 這個總滙平台一次過看清 （附連結）

特朗普還是拜登會勝出？沒有人有水晶球能預測得到，大部份人可能只能透過民調去看出端倪。然而，美國就總統大選的民調簡直多不勝數，究竟信邊個？邊個夠權威？甚至邊個夠準？相信美國人自己也說不清，在2000年由前期權交易商John McIntyre和前廣告代理商客戶經理Tom Bevan成立的美國政治新聞網站和投票數據匯總商，名為「真清晰政治」簡稱RCP（Real Clear Politics），大選前將各式民調集齊在平台及所有大選新聞，讓人一目了然，不再左找右找。

民調或反映民意傾向，從而推測結果。但民調與結果未必一致，4年前的美國總選大選是其中一例，當年多項民調顯示希拉利領先，但結果卻是特朗普勝出，讓不少相信民調的人「跌眼鏡」，今次又會否歷史重演？下面為RCP平台上多項民調最新調查，顯示拜登正領先。

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撰文：鄭靜珊