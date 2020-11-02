隨心所浴 暖恆溫 秋冬限時優惠 全線 TGC 超薄熱水爐 勁減$1,000

天氣逐漸轉涼，衣服要換新裝，浴室也要添置新裝，迎接冬天來臨。在冷颼颼的天氣下，回家嘆暖笠笠的熱水浴乃是冬天一大樂事。TGC超薄煤氣恆溫熱水爐備有自動恆溫，一年四季均可供應源源不絕的熱水；其超薄設計更貼心為你在狹小浴室開拓時尚舒適的沐浴空間，讓你痛快沖走一日的勞累，瞬間溫暖身心。



在眾多型號，首推日本製造、人氣皇牌的TGC超薄煤氣恆溫熱水爐RJW150SFL，備有銀、白兩色選擇，機身厚度僅薄至70毫米，纖巧慳位設計更可突顯浴室簡約時尚魅力。熱水供應量每分鐘達15公升，兼具自動恆溫功能，有效穩定水溫，無論任何時候、任何天氣均可盡情享受沐浴的樂趣，真正隨心所「浴」！



2020年11月2日起至2021年1月15日期間，購買全線TGC 超薄煤氣恆溫熱水爐，即時可享$1,000現金折扣，優惠期有限，火速行動，趁早買爐迎接寒冬！





*須受條款及細則約束

請即前往煤氣客戶中心或名氣廊參觀選購。選購任何煤氣爐具產品均享有三年包零件免費保養服務，是顧客信

心的保證 。如欲查詢，請致電 2232 1000 或瀏覽 http://www.towngasappliance.com。另外，歡迎登上

Towngas Appliance Facebook 專頁。

（資料由客戶提供）