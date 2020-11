【新冠肺炎】世衛譚德塞曾接觸確診者 正自我隔離

新冠肺炎全球大流行,更可能蔓延至世界衛生組織(WHO,世衛)。世衛總幹事譚德塞表示,自己曾接觸新冠肺炎確診者,會在未來數天自我隔離。譚德塞又指,自己感覺良好,未有出現任何新冠肺炎病徵。

譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)在社交平台Twitter撰文指:

「我曾與一名新冠肺炎檢測呈陽性的人士接觸。我感覺良好,且未有出現任何病徵,但我會根據世衛指引,未來數天自我隔離,並在家工作。」

(I have been identified as a contact of someone who has tested positive for #COVID19. I am well and without symptoms but will self-quarantine over the coming days, in line with @WHO protocols, and work from home.)