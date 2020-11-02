  • 26°C
香港時間 : 20201102日 (一) 11:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 螞蟻上市 國泰股價 抽新股 騰訊 小米 中芯股價 滙豐股價 領展 ETF 內銀股

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠肺炎】世衛譚德塞曾接觸確診者 正自我隔離

環球社會熱點 10:43 2020/11/02

分享：

【新冠肺炎】世衛譚德塞曾接觸確診者 正自我隔離

新冠肺炎全球大流行，更可能蔓延至世界衛生組織（WHO，世衛）。世衛總幹事譚德塞表示，自己曾接觸新冠肺炎確診者，會在未來數天自我隔離。譚德塞又指，自己感覺良好，未有出現任何新冠肺炎病徵。

譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在社交平台Twitter撰文指：

「我曾與一名新冠肺炎檢測呈陽性的人士接觸。我感覺良好，且未有出現任何病徵，但我會根據世衛指引，未來數天自我隔離，並在家工作。」

（I have been identified as a contact of someone who has tested positive for #COVID19. I am well and without symptoms but will self-quarantine over the coming days, in line with @WHO protocols, and work from home.）

譚德塞斥群體免疫策略「不道德、不科學」 【下一頁】

譚德塞：疫苗非靈丹妙藥 或永遠無藥醫 【下一頁】

譚德塞其後又撰文指，所有人都緊守衛生指引是十分重要，形容這是破壞新冠病毒傳播鏈、抑制病毒及保護醫療系統的方法。

責任編輯：林嘉莉

相關文章

【英國疫情】英格蘭封城 民眾排長龍搶廁紙（多圖）
今日
【英國疫情】英格蘭封城 民眾排長龍搶廁紙（多圖）
【美國大選】9200萬人提前投票 為上屆總票數近7成
2020/11/01
【美國大選】9200萬人提前投票 為上屆總票數近7成
【美國疫情】單日增近10萬宗確診 連續兩日創新高
2020/11/01
【美國疫情】單日增近10萬宗確診 連續兩日創新高
【英國疫情】英格蘭全面封城四星期 周四起實施
2020/11/01
【英國疫情】英格蘭全面封城四星期 周四起實施
【美國疫情】單日逾9萬宗再創新高 累計突破900萬大關
2020/11/01
【美國疫情】單日逾9萬宗再創新高 累計突破900萬大關
疫情 傳染病 譚德塞 世界衞生組織 全球大流行 新冠肺炎疫情

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（11月02日 時間11:00）

下一篇文章

【美國大選】特朗普否認將搶先宣告勝選 但考慮提法律挑戰
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【英國疫情】周三料全國封城 禁止不必要外出 餐廳停業
【英國疫情】周三料全國封城 禁止不必要外出 餐廳停業
【英國疫情】英格蘭封城 民眾排長龍搶廁紙（多圖）
【英國疫情】英格蘭封城 民眾排長龍搶廁紙（多圖）
【美國大選】民調指3成黑人撐特朗普 較上屆急增3倍
【美國大選】民調指3成黑人撐特朗普 較上屆急增3倍
新型冠狀肺炎全球疫情（11月02日 時間11:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（11月02日 時間11:00）
【萬聖節】美國當晚出現「藍月亮」 76年來首次
【萬聖節】美國當晚出現「藍月亮」 76年來首次
【新冠藥物】禮來抗病毒藥缺乏療效 宣告終止藥物測試
【新冠藥物】禮來抗病毒藥缺乏療效 宣告終止藥物測試