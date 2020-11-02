▲ 【新冠肺炎】世衛譚德塞曾接觸確診者 正自我隔離

新冠肺炎全球大流行，更可能蔓延至世界衛生組織（WHO，世衛）。世衛總幹事譚德塞表示，自己曾接觸新冠肺炎確診者，會在未來數天自我隔離。譚德塞又指，自己感覺良好，未有出現任何新冠肺炎病徵。

譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在社交平台Twitter撰文指：

「我曾與一名新冠肺炎檢測呈陽性的人士接觸。我感覺良好，且未有出現任何病徵，但我會根據世衛指引，未來數天自我隔離，並在家工作。」 （I have been identified as a contact of someone who has tested positive for #COVID19. I am well and without symptoms but will self-quarantine over the coming days, in line with @WHO protocols, and work from home.）

譚德塞斥群體免疫策略「不道德、不科學」 【下一頁】

譚德塞：疫苗非靈丹妙藥 或永遠無藥醫 【下一頁】

譚德塞其後又撰文指，所有人都緊守衛生指引是十分重要，形容這是破壞新冠病毒傳播鏈、抑制病毒及保護醫療系統的方法。

責任編輯：林嘉莉