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【美國大選】特朗普否認將搶先宣告勝選 但考慮提法律挑戰

環球政治 10:29 2020/11/02

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美國大選投票日周二（11月3日）舉行，共和黨總統特朗普被指打算在當晚搶先宣告勝選，不管是否已經點算足夠票數。特朗普對此否認，並重提大選可能存在舞弊欺詐，示意共和黨可能會在大選後提出法律挑戰。特朗普一直不信任郵寄選票及抗拒延長收集選票的有效期限，認為這樣會造成選舉舞弊。

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在北卡羅來納州夏洛特的造勢大會上，特朗普表示：

「假如大選後仍可收集選票，假如大選完結後一段長時間仍可以點算，我認為這是可怕的事，因為只會導致一件事情。我認為存在很大危險，將有大量欺詐或不當使用。」

（I think it’s a terrible thing when ballots can be collected after an election. I think it’s a terrible thing when people or states are allowed to tabulate ballots for a long period of time after the election is over because it can only lead to one thing. I think there is great danger to it, and I think a lot of fraud and misuse can take place.）

特朗普一直認為，如果把收集有效選票的期限延長，將會導致選舉舞弊。他又指，他們將會跟律師在一起觀察情況，並可能最快在大選投票日當晚便有所行動。

周日（1日）較早前，美國網媒Axios引述消息指，只要投票日當晚，特朗普看來可以領先民主黨對手拜登，他將不等待點算足夠選票，便搶先宣告勝選。但特朗普已經否認，形容是虛假消息。

拜登在賓夕法尼亞州拉票期間，曾經回應有關報道，表示特朗普「沒準備竊取大選」（is not going to steal this election）。

美國各州對於何時截止收集郵寄選票，有不同安排。最高法院上周分別裁定，賓夕法尼亞州和北卡羅來納州會把大選後3日和9日內收到的選票，也視為有效；但威斯康星州則維持只會截至11月3日的投票日為止。

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責任編輯：陳啟賢

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