【美國大選】特朗普否認將搶先宣告勝選 但考慮提法律挑戰

美國大選投票日周二(11月3日)舉行,共和黨總統特朗普被指打算在當晚搶先宣告勝選,不管是否已經點算足夠票數。特朗普對此否認,並重提大選可能存在舞弊欺詐,示意共和黨可能會在大選後提出法律挑戰。特朗普一直不信任郵寄選票及抗拒延長收集選票的有效期限,認為這樣會造成選舉舞弊。

【美國大選】9200萬人提前投票 為上屆總票數近7成【下一頁】

【美國大選】拜登奧巴馬同台拉票 特朗普3日連走14場【下一頁】

在北卡羅來納州夏洛特的造勢大會上,特朗普表示:

「假如大選後仍可收集選票,假如大選完結後一段長時間仍可以點算,我認為這是可怕的事,因為只會導致一件事情。我認為存在很大危險,將有大量欺詐或不當使用。」

(I think it’s a terrible thing when ballots can be collected after an election. I think it’s a terrible thing when people or states are allowed to tabulate ballots for a long period of time after the election is over because it can only lead to one thing. I think there is great danger to it, and I think a lot of fraud and misuse can take place.)