【恒大減債】恒大又賣產 悉售廣滙4成股權　套現148.5億元

中國恒大（03333）公布，以148.5億元人民幣，悉數出售手上廣滙集團40.964%股權予申能集團。恒大表示，將不再持有廣匯實業之任何權益，出售有助聚焦核心業務，實現長期穩定健康發展，預期集團將就出售事項不會錄得任何收益或虧損，。

恒大股價今早造好，高開19.26元，最高曾升至16.2元，截至10時半，最新報15.8元，升2.6%，成交額1.4億元。

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根據公布，廣匯實業從事能源開發、汽車服務、現代物流、置業服務等領域，廣匯實業是上海證券交易所上市的廣匯汽車服務（滬：600297）、廣匯能源（ 滬：600256）及廣匯物流（滬 ：600603 ）的控股股東，而廣匯汽車服務持有香港主板上市的廣匯寶信汽車（證券代號：01293）67.71%權益。

截至2019年底，廣滙實業稅前淨利潤為68.88億元人民幣，按年跌8.3%；稅後淨利潤45.2億元人民幣，跌10.3%。截至今年6月底止半年，稅前及稅後淨利潤分別為18.6億及11.6億元人民幣。

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至於申能集團是上海市國資委出資監管的國有獨資企業，是上海市重大能源基礎設 施的國資投資建設主體，主要從事電力、城市燃氣等能源基礎設施項目的投 資、建設和經營管理。

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記者：李兆明