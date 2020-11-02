【新能源車國策】國務院：2025年新能源車佔新車銷量5分之1　一文看清新國策重點、汽車股升幅

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【內房數據】奧園上月銷售額按年升51% 一文看清內房10月銷售數據（不斷更新）
國務院今日（2日）公布《新能源汽車產業發展規劃（2021-2035年）》，為國家支持新能源汽車措施提供明確發展框架，當中重點包括提出2025年新能源車要佔新汽車銷量約20%、加快充電建設基礎投資等。香港、美國上市的內地汽車股周一股價已提前炒升，比亞迪 （01211） 再升13%創新高，吉利 （00175） 也升13%。
事實上，內地工信部去年底發布新能源汽車發展規劃征求意見稿時，已設下新能源汽車銷量目標，當時工信部提出2025年新能源汽車銷量佔比要達25%，但今年中國務部另一文件顯示，目標修訂為2025年新能源汽車佔比20%。
最新發布的新能源汽車產業發展規劃（2021-2035年），部分重點包括：
比亞迪、吉利汽車今早起股價已經開始炒升。其他香港上市汽車車廠方面，廣汽 （02238） 升5%，東風 （00489） 升1.5%，華晨中國 （01114） 僅升0.6%。
美國上市的蔚來汽車（美：NIO）、理想汽車（美：LI）、小鵬汽車（美：XPEV）於上周五大跌後，周一盤前明顯反彈，小鵬反彈6%，蔚來、理想更升7%。
另外，外媒報道，吉利汽車母公司吉利控股旗下電動車品牌Polestar正與投資者談判，計劃融資8至9億美元，Polestar是富豪和吉利控股共同持有的電動車品牌。
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記者：麥德銘