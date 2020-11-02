【新能源車國策】國務院：2025年新能源車佔新車銷量5分之1　一文看清新國策重點、汽車股升幅

▲ 新能源車國策今公布 吉利早市曾升近一成

國務院今日（2日）公布《新能源汽車產業發展規劃（2021-2035年）》，為國家支持新能源汽車措施提供明確發展框架，當中重點包括提出2025年新能源車要佔新汽車銷量約20%、加快充電建設基礎投資等。香港、美國上市的內地汽車股周一股價已提前炒升，比亞迪 （01211） 再升13%創新高，吉利 （00175） 也升13%。

事實上，內地工信部去年底發布新能源汽車發展規劃征求意見稿時，已設下新能源汽車銷量目標，當時工信部提出2025年新能源汽車銷量佔比要達25%，但今年中國務部另一文件顯示，目標修訂為2025年新能源汽車佔比20%。

最新發布的新能源汽車產業發展規劃（2021-2035年），部分重點包括：

在2025年時，中國新能源汽車銷售量目標將達到汽車新車銷售總量的兩成左右。

純電動車新車平均電量需耗至每一百公里使用12.0千瓦時以內

推進以數據為紐帶的「人—車—路—雲」高效協同。基於汽車感知、交通管控、城市管理等信息，構建「人—車—路—雲」多層數據融合與計算處理平台，開展特定場景、區域及道路的示範應用，促進新能源汽車與信息通信融合應用服務創新。

加快新能源汽車在分時租賃、城市公交、出租汽車、場地用車等領域的應用，優化公共服務領域新能源汽車使用環境。

推動新能源汽車與氣象、可再生能源電力預測預報系統信息共享與融合，統籌新能源汽車能源利用與風力發電、光伏發電協同調度，提升可再生能源應用比例

比亞迪 、 吉利汽車今早起股價已經開始炒升。其他香港上市汽車車廠方面，廣汽 （02238） 升5%，東風 （00489） 升1.5%，華晨中國 （01114） 僅升0.6%。

美國上市的蔚來汽車（美：NIO）、理想汽車（美：LI）、小鵬汽車（美：XPEV）於上周五大跌後，周一盤前明顯反彈，小鵬反彈6%，蔚來、理想更升7%。

另外，外媒報道，吉利汽車母公司吉利控股旗下電動車品牌Polestar正與投資者談判，計劃融資8至9億美元，Polestar是富豪和吉利控股共同持有的電動車品牌。

相關文章：

【比亞迪股價】比亞迪料全年盈利增1.6倍、股價逆市升 傳周一新能源汽車國策出爐

【比亞迪股價】比亞迪績後券商鬥牛 富瑞看升211.3元、瑞信美銀上調目標價

【汽車股】吉利同系富豪集團上季核心盈利倒退34% 惟勝市場預期

【懶人福音】BCT助你整合MPF帳戶，立即申請賺基金單位回贈 https：//bit.ly/34gD1t5

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！https：//bit.ly/2GhIwht

記者：麥德銘