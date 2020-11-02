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【吉利股價】新能源車國策今公布　比亞迪再升7%、吉利曾升逾一成

股市 11:47 2020/11/02

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新能源車國策今公布　吉利早市曾升近一成

內地傳媒引述消息指，內地將於11月2日（星期一）公布《新能源汽車產業發展規劃（2021-2035年）》，當中料提及加強充換電、加氫等基礎設施建設，提供財政支持充電樁建設，鼓勵開展換電模式應用等。今早汽車股造好，比亞迪 （01211） 股價今日一度漲6.81%至164.6元，創下自今年10月29日以來歷史最高價。

藍籌車股吉利汽車 （00175） 今旱股價升逾一成，外媒報道，吉利汽車母公司吉利控股旗下電動車品牌Polestar正與投資者談判，計劃融資8至9億美元，Polestar是富豪和吉利控股共同持有的電動車品牌。

至上午11時43分，吉利升10.3%，報17.56元，成交17.4億元；比亞迪升6.1%，報163.5元，成交6.8億元。其他汽車股方面，廣汽 （02238） 升6.54%，東風 （00489） 升2.75%，華晨中國 （01114） 僅升0.9%。

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記者：麥德銘

香港股票 汽車股 吉利汽車（00175） 比亞迪股份（01211） 廣汽集團（02238） 華晨中國汽車（01114） 東風集團股份（00489）

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