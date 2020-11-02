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【吉利股價】新能源車國策今公布　吉利曾升近一成、比亞迪再升7%

股市 10:13 2020/11/02

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新能源車國策今公布　吉利早市曾升近一成

內地傳媒引述消息指，內地在11月2日（星期一）公布《新能源汽車產業發展規劃（2021-2035年）》，當中料提及加強充換電、加氫等基礎設施建設，也財政支持充電樁建設，鼓勵開展換電模式應用等。今早汽車股造好，藍籌車股吉利汽車 （00175） 曾升一成，比亞迪 （01211） 則最多升7%。

至上午10時09分，吉利升8%，報17.2元，成交17億元；比亞迪升5%，報162元，成交6.4億元。其他汽車股方面，廣汽 （02238） 升6%，東風 （00489） 升3.5%，華晨中國 （01114） 僅升0.3%。

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記者：麥德銘

香港股票 汽車股 吉利汽車（00175） 比亞迪股份（01211） 廣汽集團（02238） 華晨中國汽車（01114） 東風集團股份（00489）

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