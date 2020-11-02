  • 26°C
香港時間 : 20201102日 (一) 11:44
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美國大選】麥樸思接受彭博訪問 特朗普若不連任美股或受損失

環球政經 10:20 2020/11/02

分享：

美國總選大選花落誰家快有答案之際，新興市場教父麥樸思（Mark Mobius）上周五（30日）接受彭博訪問，指如果特朗普連任不成功，美國以致全球股巿將可能會遭受損失。他又指全球投資者都在熱切等待美國大選結果，「因為他們知道美國市場的低迷會影響到每個人。」

【美國大選】全球百億賭注下任美國總統　賠率顯示拜登熱到燙手 【下一頁

【美國大選】新債王預測特朗普連任 【下一頁

他指拜登提出的加稅措施將對美國市場和向美國出口商品的國家例如中國，韓國和台灣不利。如果拜登遵守美國許多地區、特別是中產加稅，此舉將在很大程度上對美國市場不利。「這意味著美國的進口將受到損害，這當然會影響到這些大量出口到美國的亞洲國家。」若拜登勝出可以在任期內以較長時間處理，但如果美國經濟放緩的話則無濟於事。

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

責任編輯：鄭靜珊

上一篇文章

【宏觀中國】財新PMI創2011年2月最高　企業訂單增 招聘態度卻謹慎

下一篇文章

【屋邨網紅@iM網欄】網紅背後 團隊的重要性
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【天氣預報】兩個颱風前後腳？下周二或打風 （附天鵝及艾莎尼預測路徑圖）
【天氣預報】兩個颱風前後腳？下周二或打風 （附天鵝及艾莎尼預測路徑圖）
【樓市現象】投資者大蝕183萬也要沽加多利峯三房 原因估你唔到 代理：業主費事煩
【樓市現象】投資者大蝕183萬也要沽加多利峯三房 原因估你唔到 代理：業主費事煩
【薪酬調查】應屆畢業生入職月薪有多少？　8大行業入職月薪一覽
【薪酬調查】應屆畢業生入職月薪有多少？　8大行業入職月薪一覽
【天文現象】10月31日現「藍月亮」一文看清觀月最佳時刻
【天文現象】10月31日現「藍月亮」一文看清觀月最佳時刻
【投資失誤】年輕人22萬積蓄買舊經濟股　高追滙豐領展　錯失止蝕機會
【投資失誤】年輕人22萬積蓄買舊經濟股　高追滙豐領展　錯失止蝕機會
【業主睇淡】頂層連天台800萬有找　可九成按揭　低市價成交再現？
【業主睇淡】頂層連天台800萬有找　可九成按揭　低市價成交再現？