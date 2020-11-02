【美國大選】麥樸思接受彭博訪問 特朗普若不連任美股或受損失

美國總選大選花落誰家快有答案之際，新興市場教父麥樸思（Mark Mobius）上周五（30日）接受彭博訪問，指如果特朗普連任不成功，美國以致全球股巿將可能會遭受損失。他又指全球投資者都在熱切等待美國大選結果，「因為他們知道美國市場的低迷會影響到每個人。」

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他指拜登提出的加稅措施將對美國市場和向美國出口商品的國家例如中國，韓國和台灣不利。如果拜登遵守美國許多地區、特別是中產加稅，此舉將在很大程度上對美國市場不利。「這意味著美國的進口將受到損害，這當然會影響到這些大量出口到美國的亞洲國家。」若拜登勝出可以在任期內以較長時間處理，但如果美國經濟放緩的話則無濟於事。

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責任編輯：鄭靜珊