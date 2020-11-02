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【華為禁令】華為據報上海設廠試產45納米晶片　目標明年製不涉美國技術、28納米晶片

股市 10:47 2020/11/02

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華為據報上海設立不使用美國技術晶片廠　由上海集成電路研發中心負責營運

外電報道，華為計劃於上海設立不使用美國技術的晶片工廠，確保華為就算在美國的制裁下，仍可獲得核心電信基礎設施業務方面所需的晶片。據消息所指目標進度，華為投資的工廠初期，會先試產低階的45納米晶片。

日後目標方面，華為希望在2021年底前分階段生產出28納米晶片，令華為有能力生產智能電視及其他物聯網（IoT）裝置。另外，華為目標在2022年底生產出20納米晶片，使華為可生產大部分5G設備。

華為上月底發布新Mate40系列手機，配備自家設計晶片「麒麟9000」，使用5納米工藝技術，與iPhone12系列同級，但由於華為不具晶片生產能力，須交由代工廠處理。外界料，華為短期難再量產高階手機晶片。

報道引述消息人士指，由於華為欠缺製造晶片的經驗，該工廠將由華為合作夥伴、中央政府大力支持的「上海集成電路研發中心」負責營運。

有專家指出，這工廠可以協助在晶片製造方面缺乏經驗的華為，開闢長期生存的道路，未來可望成為華為的半導體新供應來源，但亦有專家認為，智能型手機所需的晶片組，必須使用更先進的技術生產，在這項計畫中的新生產線，將不會對華為的智能型手機業務有所幫助，但這工廠如果成功，將可使華為基礎設施業務持續發展。

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編輯：吳敏芳

華為 5G 美國 上海 晶片

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