【高銀復牌】高銀稱達共識　接管人：萊坊是唯一獲授權放售高銀金融國際中心（第二版）

▲ 【今日復牌】高銀金融稱與賜譽接管人達共識利售高銀金融國際中心 接管人：萊坊才是唯一獲授權放售代表

高銀金融 （00530） 公布，賜譽前董事與賜譽接管人各自的法律代表於上月29日進行聆訊時達成共識。法院拒絕應賜譽接管人要求發出禁制令。高銀金融今早復牌。另一邊廂，高銀金融接管人今日（2日）透過公關公司發新聞稿，更正高銀公告的內容，稱高銀的公告試圖予人「法院拒絕接納接管人申請」的印象，這一點並不正確。高銀金融今早低開3.5%，報0.55元，至上午10時轉為無升跌，暫報0.57元，成交僅17萬元。

高銀通告內容稱，各自法律代表達成以下共識包括 ︰賜譽前董事將不再進行合法委任之董事訴訟；採取若干行動便利Borrelli及Simon M接管賜譽；及向若干第三方澄清Borrelli、Simon Ma及Jocelyn Chi作為賜譽新董事之地位。 高銀稱，達成上述共識將對公司就可能出售九龍灣高銀金融國際中心全部權益有正面影響。

接管人的新聞稿則指，於上週的聆訊中，賜譽前董事沒有反對接管人的申請，並就接管人申請禁制令的條款，向法院作出具法律約束力的承諾。倘若賜譽前董事違反有關承諾，將被視作藐視法庭。接管人認為，高銀的公告或予人「高銀有份參與出售賜譽或高銀中心」的印象﹐澄清接管人及萊坊才是唯一獲授權行銷及放售賜譽或高銀中心的代表，以及參與出售過程的代表。萊坊正與世界各地感興趣的買家接洽。

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編輯：吳敏芳