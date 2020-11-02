【港股市況】恒生指數早段升逾200點　滙豐升2.5%（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股上周五下跌，美國總統大選結果難料、歐美疫情反彈，加上科網股暴跌，道指跌157點。恒生指數今早開報24274點，大市升167點，早段升幅擴大至逾200點，滙豐 （00005） 申請從法國退市，股價升逾2%。

焦點新聞︰

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即市走勢︰

【10︰10】港股升幅收窄至約170點，報24276點。騰訊 （00700） 跌近0.3%；阿里巴巴 （09988） 跌0.4%；小米 （01810） 跌1.8%。

【10︰07】通力電子 （01249） 升逾11%，高見11.38元。通力電子控股股東TCL控股提出以每股12元的私有化建議，作價較停牌收報10.08元溢價約19%。

【10︰01】車股造好，比亞迪 （1211） 升半成，破頂高見164.6元；吉利 （00175） 曾升一成；恒大汽車 （00708） 升2.3%；長汽 （02333） 升3%；華晨 （01114） 升近0.5%。

【09︰58】吉利 （00175） 升一成，高見17.62元。據報道，吉利汽車母企吉利控股下高端電動車品牌Polestar正與投資者談判，計劃融資8億至9億美元，Polestar為富豪汽車與吉利共同擁有的電動車品牌。

【09︰56】滙豐 （00005） 升幅擴大至2.5%，高見32.9元。

【09︰51】濠賭股上升，銀娛 （00027） 升1.8%；金沙 （01928） 升1.1%；永利 （01128） 升2.1%；澳博 （00880） 升3.4%；新濠 （00200） 升2.9%。另一方面，美高梅 （02282） 回吐3.7%。

【09︰46】中國10月財新製造業PMI為53.6，較預期52.8高，前值為53。

【09︰45】中金 （03908） 轉升近4%，高見18.8元。中金A股上市首日高開20%，早段升4成。

【09︰42】中信大錳 （01091） 復牌後升近15%，破頂高見0.51元。中信大錳公布，獲悉控股股東中信資源 （01205） 已售其約34.93%股權。

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【09︰41】滙豐 （00005） 升幅擴大至1.6%，報32.6元。

【09︰40】恒指早段升逾200點，恒生指數升232點，報24339點。

【09︰34】比亞迪 （01211） 升逾4%，高見161.6元。

【09︰28】中金 （03908） 跌近0.7%，開報17.92元。中金A股上市首日升20%。

【09︰28】內地三大股指高開，上證升0.1%，深證升近0.3%，創業板升近0.56%。

【09︰25】高銀 （00530） 復牌跌3.5%，開報0.55元。高銀金融接管人今日（2日）透過公關公司發新聞稿，更正高銀公告的內容，稱高銀的公告試圖予人「法院拒絕接納接管人申請」的印象。

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【09︰20】恒指開報24274點，升167點。友邦 （01299） 升1.7%；美團 （03690） 升近1%；滙豐 （00005） 升近0.2%。

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【09︰17】人民幣中間價報6.7050，上調182點子。

【09︰13】即月期指開報24156點，跌1點。

【09︰03】人行開展500億元人民幣逆回購操作，因有500億元人民幣逆回購到期，當日實現零投放零回籠。

【08︰48】恒指黑期升224點，報24225點。道指期貨跌144點，報26250點。

【08︰45】澳門10月博彩收入按年下跌72.5%至72.7億澳門元，按月則升近2.3倍。總計今年首10個月，澳門博彩收入458.75億澳門元，按年跌81.4%。

澳門10月博彩收入按月升近2.3倍 收入為1月以來最高

【07︰55】藥明巨諾JW Therapeutics （02126） 每股23.8元上限定價，香港公開發售部分共錄得25.97萬人認購，超額認購448.42倍，1手中籤率5%。

【新股IPO】藥明巨諾2126近26萬人認購 超額認購448倍1手中籤率5%（附分配結果）

【07︰45】滙豐 （00005） ADR折合報32.53元，升0.43元或1.3%；騰訊 （00700） ADR折合報591.85元，升0.85元或0.1%。

【07︰30】美股上周五下跌，美國總統大選結果難料、歐美疫情反彈，加上科網股暴跌，道指曾瀉515點，收市跌157點，報26501點。標指及納指分別挫1.21%及2.45%，收報3269點和10911點，納指挫逾2.4%。

港股ADR收報24283點，升175點或0.7%。恒指夜期收報24139點，跌18點，高水32點。

道指上周五跌157點 港股ADR升175點

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責任編輯︰梁浩碩