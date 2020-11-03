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專題:美國大選

熱門關鍵字 : 螞蟻上市 國泰股價 抽新股 騰訊 小米 中芯股價 滙豐股價 領展 ETF 內銀股

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【恒指夜期+ADR】京東ADR網易ADR下跌　恒指夜期升85點（不斷更新）

股市 02:30 2020/11/03

分享：

港股市況不斷更新

環球股市大升，道指升約400點，夜期一度再升200點，不過，美國大選戰情緊張，市場易受消息影響，走勢波動，不過，資金藉機買入估值低或優質股份，作長綫部署。

恒生指數今早開報24274點，大市升167點，早段升幅擴大至逾200點，恒指中午收報24318點，升210點，午後升幅進一步擴大，恒指全日升352點。車股熱炒，比亞迪 （01211） 破頂升逾12%；吉利 （00175） 升逾13%。內銀撐市，建行 （00939） 、工行 （01398） 、中行 （03988） 分別升逾3%。

截至02:26 折算港元 與港比較
騰訊ADR 596.53 -0.8%
阿里巴巴ADR 298.60 +0.2%
網易ADR 129.12 -3.2%
京東ADR 313.57 -2.1%
百濟神州ADR 178.53 +1.4%
滙豐ADR 33.10 +0.9%
國壽ADR 16.83 +0.2%
中移動ADR 48.51 -0.1%

美股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】

焦點股份︰多圖講解重點消息

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焦點新聞︰

外匯基金第三季投資收益528億元　外國股票投資歷來最佳、港股仍損手（附近年表現）

【開市9點半】螞蟻集團仲有2日出招股結果　IPO認購金額買得起半個港股市場

【螞蟻上市】螞蟻IPO認購有多瘋狂？可以買起半個港股

即市走勢︰

【02︰28】道指升幅收窄，夜期升85點，京東ADR及網易ADR股價下跌。

【23︰30】夜期升164點。

【22︰30】美股開市，道指升342點，納指升93點，標指升36點。恒指夜期升185點，報24522點，高水62點。

【22︰17】中證監等四部門約談螞蟻集團高層　官媒此前點名螞蟻　稱要加強監管

【22︰16】雙11各大網購平台銷售額創新高，美妝和家電品牌最受歡迎

【20︰11】美股三大期貨指數造好，道指期貨升逾400點。夜期升199點，報24536點，高水76點。

【19︰14】國務院提出2025年新能源車佔新車銷量5分之1

【19︰11】夜期愈升愈有，升185點，越24500關，報24522點，高水62點。

【18︰08】恒指夜期升130點，報24463點，高水3點。

【16︰10】恒指收報24460點，升352點，升穿20天綫。車股熱炒，比亞迪 （01211） 破頂升逾12%；吉利 （00175） 升逾13%。內銀撐市，建行 （00939） 、工行 （01398） 、中行 （03988） 分別升逾3%。

【16︰00】恒指U盤前升371點，報24478點。

【15︰38】恒生指數尾市升約345點，報24452點。

【15︰29】車股愈升愈有，吉利 （00175） 升近14.6%，高見18.24元；比亞迪 （01211） 升11.4%，破頂高見171.8元。另外，長汽 （02333） 升4.8%；廣汽 （02238） 升5.3%。

【15︰21】百威亞太 （01876） 逆市跌近半成，低見21.6元，已六連跌。

【15︰15】港股升逾300點，恒生指數升337點，報24444點。

【15︰02】上證微升0.02%；深證升1.4%；創業板指升近2%。

【14︰59】比亞迪 （01211） 續尋日內高位，升幅擴大至近一成，破頂高見169.2元。

【14︰53】羅馬集團 （08072） 升近4成，破頂高見0.67元，成交101.7萬元。

【14︰37】美團 （03690） 升幅擴大至2.3%，高見296.8元；阿里巴巴 （09988） 升1.2%，高見298.4元；騰訊 （00700） 升1.1%，高見598元。

【14︰23】恒生指數午後曾升最多308點，恒指最新報24357點，升約250點。

【13︰43】內銀股同樣升幅擴大，4大內銀中，建行 （00939） 升4.5%；工行 （01398） 升3.9%；中行 （03988） 升2.9%；農行 （01288） 升6.9%。

【13︰29】大市升勢略為擴大至240點，報24348點，仍受制20天綫（約24386點）。

【13︰19】吉利 （00175） 升幅擴大至11%，高見17.72元；比亞迪 （01211） 升7.5%，破頂高見165.8元。

【13︰09】新股合景悠活 （03913） 上市翌日，股價挫續升逾5%，破底低見5.67元。

【13︰03】ATMX個別發展，阿里巴巴 （09988） 升近0.5%；騰訊 （00700） 跌近0.1%；美團 （03690） 升1.3%；小米 （01810） 跌1.1%。

【13︰00】恒指午後初段變動不大，續升約210點。

【12︰39】恒指黑期升約260點，報24261點。

【12︰00】恒指中午收報24318點，升210點。金融股及車股造好，滙豐 （00005） 升1.9%，建行 （00939） 升3.7%。比亞迪 （01211） 破頂升6.3%；吉利 （00175） 抽升一成。

【11︰51】恒生指數中午收市前升約210點，報24317點。

【11︰41】騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 分別轉升0.1%及0.4%，美團 （03690） 轉升0.9%，小米 （01810） 跌幅則收窄至1.1%。

【11︰33】內地股市中午收市，上證半日跌近0.1%；深證升1%；創業板指升1.5%。

【11︰21】港股升幅再擴大至逾200點，恒生指數升213點，報24321點。

【11︰11】重磅藍籌個別發展，滙豐 （00005） 撐市升2%；中移動 （00941） 升2.1%；騰訊 （00700） 逆市跌0.5%；港交所 （00388） 跌近0.8%；友邦 （01299） 升近0.9%。

【11︰00】恒生指數最新升約150點，報24256點。

【10︰50】天任集團 （01429） 破底低見0.188元後，反彈逾3成，高見0.27元，成交4473萬元。

【10︰42】量子思維 （0805） 升近85%，高見0.46元，成交8.5萬元。

【10︰41】港視 （01137） 升2.4%，高見12.16元。港視公布一連串職位變動，新增集團行政總裁、行政總裁（國際業務）、行政總裁（香港）及集團財務總裁四大職位，王維基將由行政總裁，調任為集團行政總裁。

【HKTVmall】港視拓國際綫CEO一拆三　王維基調任集團行政總裁

【10︰23】恒大 （03333） 升2.3%，高見16.2元。恒大公布將持有的廣滙實業40.964%股權轉讓予申能集團，總代價為148.5億元人民幣（約171.8億港元）。

【恒大財困】恒大售廣滙實業四成持股　套現172億元

【10︰19】內銀股撐市，建行 （00939） 升3.6%；工行 （01398） 升3.2%；中行 （03988） 升2.9%；農行 （01288） 升4.2%。

【10︰18】科技股普遍逆市向下，大市升幅收窄至130點，報24238點。

【10︰10】港股升幅收窄至約170點，報24276點。騰訊 （00700） 跌近0.3%；阿里巴巴 （09988） 跌0.4%；小米 （01810） 跌1.8%。

【10︰07】通力電子 （01249） 升逾11%，高見11.38元。通力電子控股股東TCL控股提出以每股12元的私有化建議，作價較停牌收報10.08元溢價約19%。

【10︰01】車股造好，比亞迪 （1211） 升半成，破頂高見164.6元；吉利 （00175） 曾升一成；恒大汽車 （00708） 升2.3%；長汽 （02333） 升3%；華晨 （01114） 升近0.5%。

【吉利股價】新能源車國策今公布　吉利曾升近一成、比亞迪再升7%

【09︰58】吉利 （00175） 升一成，高見17.62元。據報道，吉利汽車母企吉利控股下高端電動車品牌Polestar正與投資者談判，計劃融資8億至9億美元，Polestar為富豪汽車與吉利共同擁有的電動車品牌。

【09︰56】滙豐 （00005） 升幅擴大至2.5%，高見32.9元。

【09︰51】濠賭股上升，銀娛 （00027） 升1.8%；金沙 （01928） 升1.1%；永利 （01128） 升2.1%；澳博 （00880） 升3.4%；新濠 （00200） 升2.9%。另一方面，美高梅 （02282） 回吐3.7%。

【09︰46】中國10月財新製造業PMI為53.6，較預期52.8高，前值為53。

【09︰45】中金 （03908） 轉升近4%，高見18.8元。中金A股上市首日高開20%，早段升4成。

【中金回A】中金A股曾漲停現升33%　H股升逾1%

【09︰42】中信大錳 （01091） 復牌後升近15%，破頂高見0.51元。中信大錳公布，獲悉控股股東中信資源 （01205） 已售其約34.93%股權。

【中信系】中信大錳10.8億元交易落實　明起恢復交易

【09︰41】滙豐 （00005） 升幅擴大至1.6%，報32.6元。

【09︰40】恒指早段升逾200點，恒生指數升232點，報24339點。

【09︰34】比亞迪 （01211） 升逾4%，高見161.6元。

【09︰28】中金 （03908） 跌近0.7%，開報17.92元。中金A股上市首日升20%。

【09︰28】內地三大股指高開，上證升0.1%，深證升近0.3%，創業板升近0.56%。

【09︰25】高銀 （00530） 復牌跌3.5%，開報0.55元。高銀金融接管人今日（2日）透過公關公司發新聞稿，更正高銀公告的內容，稱高銀的公告試圖予人「法院拒絕接納接管人申請」的印象。

【今日復牌】高銀金融稱與賜譽接管人達共識利售高銀金融國際中心　接管人：萊坊才是唯一獲授權放售代表

【09︰20】恒指開報24274點，升167點。友邦 （01299） 升1.7%；美團 （03690） 升近1%；滙豐 （00005） 升近0.2%。

【滙豐股價】滙豐申請從法國退市　強調不影響日常運作

【09︰17】人民幣中間價報6.7050，上調182點子。

【09︰13】即月期指開報24156點，跌1點。

【09︰03】人行開展500億元人民幣逆回購操作，因有500億元人民幣逆回購到期，當日實現零投放零回籠。

【08︰48】恒指黑期升224點，報24225點。道指期貨跌144點，報26250點。

【08︰45】澳門10月博彩收入按年下跌72.5%至72.7億澳門元，按月則升近2.3倍。總計今年首10個月，澳門博彩收入458.75億澳門元，按年跌81.4%。

澳門10月博彩收入按月升近2.3倍　收入為1月以來最高

【07︰55】藥明巨諾JW Therapeutics  （02126） 每股23.8元上限定價，香港公開發售部分共錄得25.97萬人認購，超額認購448.42倍，1手中籤率5%。

【新股IPO】藥明巨諾2126近26萬人認購　超額認購448倍1手中籤率5%（附分配結果）

【07︰45】滙豐 （00005） ADR折合報32.53元，升0.43元或1.3%；騰訊 （00700） ADR折合報591.85元，升0.85元或0.1%。

【07︰30】美股上周五下跌，美國總統大選結果難料、歐美疫情反彈，加上科網股暴跌，道指曾瀉515點，收市跌157點，報26501點。標指及納指分別挫1.21%及2.45%，收報3269點和10911點，納指挫逾2.4%。

港股ADR收報24283點，升175點或0.7%。恒指夜期收報24139點，跌18點，高水32點。

道指上周五跌157點　港股ADR升175點

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責任編輯︰梁浩碩

香港股票 藥明巨諾－B（02126） 滙豐控股（00005） 騰訊控股（00700） ADR 恒指夜期 恒生指數 港股ADR

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