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道指上周五跌157點　港股ADR升175點

即市財經 07:35 2020/11/02

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道指上周五跌157點　港股ADR升175點

道指上周五跌157點
美股上周五下跌，美國總統大選結果難料、歐美疫情反彈，加上科網股暴跌，道指曾瀉515點，收市跌157點，報26501點。標指及納指分別挫1.21%及2.45%，收報3269點和10911點，納指挫逾2.4%。

港股ADR升175點
港股ADR收報24283點，升175點或0.7%。滙豐 （00005） ADR折合報32.53元，升0.43元或1.3%；騰訊 （00700） ADR折合報591.85元，升0.85元或0.1%。恒指夜期收報24139點，跌18點，高水32點。

紐約期油跌1%
市場憂慮新冠肺炎防疫限制措施拖累原油需求，油價下跌，紐約期油收35.79美元，跌0.38美元或近1.1%；布蘭特期油收市報37.46美元，跌0.19美元或0.5%。

美滙指數上升
避險情緒帶動美滙指數上升，美滙指數最新報94.07。歐元兌美元報1.1644；美元兌日圓報104.63。

美國10年期債息報0.87厘。

紐約期金升0.6%
紐約期金收報1879.9美元，升11.9美元或0.6%。現貨金報1878美元水平。

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責任編輯︰梁浩碩

欄名 : 金股滙行情

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