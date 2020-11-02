【美股知識】美國開始冬令時間 交易延後1小時

美國已於11月1日，開始冬令時間，所有時鐘撥後1小時，因此美股交易時段對香港投資者而言，延後1小時。

正常交易時段將於香港時間晚上10時30分開始，凌晨5時結束。即美國東岸時間的早上9時30分，至中午4時。

盤前交易時段則於香港時間中午5時，至晚上10時30分（即正常交易時段開始）。即美國東岸時間的凌晨4時，至早上9時30分。

盤後交易時段就於正常交易時段結束後立即開始，即香港時間凌晨5時，至早上9時，對應美國東岸時間為中午4時至晚上9時。

香港的美股投資者，如果想看到美股收市，便要晚一點睡了。

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